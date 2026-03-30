تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"اليوم التالي" بعد وقف الحرب: هواجس ومآزق

Lebanon 24
30-03-2026 | 23:09
A-
A+
اليوم التالي بعد وقف الحرب: هواجس ومآزق
اليوم التالي بعد وقف الحرب: هواجس ومآزق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طوني عيسى في " الجمهورية": يتخبط لبنان الرسمي في وضعية العاجز. فلا هو أساساً مشارك في قرار إشعال الحرب، ولا هو مشارك في قرار إطفائها، فكأنها تدور على أرض لا تعنيه. كما أنه عاجز عن الوفاء بتعهداته تنفيذ قرار وقف النار الذي وقعته الحكومة في 27 تشرين الثاني 2024، وعاجز عن اتخاذ قرار بدخول المفاوضات أو بمقاطعتها. وبلغت الفضيحة ذروتها بقرار الدولة طرد السفير الإيراني، فتحداها ورفض المغادرة. وهذا الانهيار ستكون له تداعياته العميقة، ليس فقط خلال الحرب، بل في "اليوم التالي"، عندما يدخل البلد مرحلة تثبيت الوقائع الجيوسياسية المستجدة نتيجة لهذه الحرب. المؤكد هو أن الحرب الحالية كشفت الخطأ البنيوي الذي ارتكبته الدولة بتخليها عن دورها كقوة ردع وضمان، وأثبتت أن دخول «حزب الله» في حرب غير مدروسة العواقب مع إسرائيل المتفوقة تكنولوجياً واستخبارياً قد أوقع الداخل اللبناني في العجز المطلق عن توفير الحماية للبلد، كما تبين أن تنكر لبنان المتمادي لمستلزمات القرار 1701 كان خطأ قاتلاً، لأن القرار يبدو اليوم الورقة الوحيدة التي يمكن تسويقها دولياً لمنع إسرائيل من السيطرة على لبنان. وقد أصبح تنفيذه اليوم أقصى طموحات لبنان الرسمي و«حزب الله» على السواء لأنه على الأقل يعطل تمدّد إسرائيل في الداخل ويعيدها إلى الحدود. إذاً، «اليوم التالي» سيكون عسيراً في لبنان، فالعبء الحقيقي لن يقتصر على إعادة الإعمار كما يظن البعض بسذاجة، بل في انفجار الاستحقاقات المؤجلة.
سيكون «اليوم التالي» أصعب من الحرب نفسها، والأنكى أن اللاعب الأساسي المعني، في الداخل، لن يكون مستعداً لإجراء جردة حساب سياسية أو أخلاقية لما فعل، لا اليوم ولا لاحقاً، لا اقتناعاً منه بصوابية ذلك، بل خوفاً من تحميله المسؤوليات التاريخية الهائلة تجاه مجتمعه والبلد، وسيكون «اليوم التالي» للحرب نهاية قسرية للصيغة التي قامت عليها توازنات البلد منذ العام 1943، لتبدأ مرحلة مجهولة المعالم يسودها التفتت الجغرافي والارتهان للخارج، أي لقوى النفوذ الجديدة، في شكل مباشر أو غير مباشر.  
وكتبت بولا مراد في" الديار": في حال نجح حزب الله وإيران في إجبار "إسرائيل" والولايات المتحدة، على إدراج لبنان ضمن أي صفقة مقبلة لوقف الحرب في المنطقة، فمن المرجّح أن يخرج الحزب بمعنويات أعلى بكثير، مقارنة بما كانت معنوياته بعد الحرب السابقة. وفي هذه الحالة، من المستبعد أن تتضمّن أي تسوية مسألة حل الحالة العسكرية للحزب. أما في حال العكس، ولحظ الاتفاق موافقة طهران على حل الجناح العسكري للحزب، مقابل مكاسب استراتيجية لها، فالمؤكد بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع، أن تكون هناك "مكاسب بالسياسة تعطى لـ"حزب سياسي"، والارجح أنها ستلحظ تغييرات أساسية بالمواقع الأساسية كما بالنظام.
أما بالأمن، فـ "اليوم التالي" قد لا يحمل الاستقرار، بحيث أن الخشية الأساسية بحسب المصادر، هي أن "تعمد تل أبيب الى إشعال فتيل حرب أهلية في لبنان، في حال اكتشفت أن أهدافها لم تتحقق بالحرب المتواصلة، مع محاولة اقحام الطرف السوري لتأجيج الحرب أكثر". ونبهت المصادر من أن "نقاشات كثيرة انطلقت بعيدا عن الأضواء للاستعداد لهكذا سيناريو، خاصة وأن الاحتقان بين اللبنانيين والهوة أصبحت كبيرة، ما قد يشكل أرضية خصبة لاسرائيل للدفع في هذا الاتجاه". أما اقتصاديا فسيخرج لبنان من هذه الحرب، سواء انتهت غدا أو بعد أشهر بكارثة اقتصادية ، هو الذي لم يخرج أصلا من الانهيار المالي المتواصل منذ العام 2019. في المحصّلة، لا يبدو أنّ وقف إطلاق النار متى حصل، سيشكّل نهاية الأزمة بقدر ما سيكون بداية مرحلة أشدّ تعقيداً. فـ"اليوم التالي" في لبنان لن يُقاس بمدى صمت الجبهات، بل بقدرة الداخل على احتواء تداعيات تسوية لم تنضج معالمها بعد.
الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تل أبيب

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-03-31
Lebanon24
02:57 | 2026-03-31
Lebanon24
02:45 | 2026-03-31
Lebanon24
02:30 | 2026-03-31
Lebanon24
02:25 | 2026-03-31
Lebanon24
02:15 | 2026-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24