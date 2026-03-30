تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فواتير المولدات ترتفع 30 - 50%

Lebanon 24
30-03-2026 | 23:14
A-
A+
فواتير المولدات ترتفع 30 - 50%
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت منال شعيا في" النهار": فواتير مولدات الكهرباء "الموتور" تصل الى المشتركين اليوم أو غداً، الفواتير الجديدة ستتحول نكبة على المواطنين، الزيادات قد تبلغ نحو 50 في المئة على فاتورة الشهر السابق.
وأسعار المازوت التي تؤثر على المولدات في المنازل والمعامل والسوبر ماركت، معطوفة على زيادة أسعار البنزين للتنقل ونقل البضائع، بدأت تنعكس على حياة اللبنانيين الذين يعيشون الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب التي تورطت فيها البلاد، فالارتدادات على زيادة الأسعار ارتفعت في الأسابيع الأخيرة حتى بلغت مستويات عالية.
ووفق آخر الأرقام، سيصل ارتفاع الأسعار إلى حدود الـ 15 في المئة على السلع المستوردة الجديدة، وهذا الارتفاع يكاد يبلغ كل الحاجات الأساسية من مواد غذائية، وأدوية، ومستلزمات الحياة من فواتير الكهرباء والمولدات والمياه. وما يزيد المشكلة هو غياب الرقابة على الأسواق. ولا يوافق اللبنانيون رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الذي يتحدث عن أن الارتفاع في أسعار السلع الموجودة في لبنان هو بين 5 و 7 في المئة جراء الارتفاع في أسعار المحروقات، إذ إنهم يلاحظون يومياً ارتفاع الأسعار بنسب وصلت الى 30 في المئة. وإذ اعتبر أن كلفة النقل والعمليات التشغيلية ارتفعت بنحو 40% لكن ذلك لا يعني أن أسعار السلع سترتفع بالنسبة نفسها إذ إن الزيادة على الأسعار تبقى محدودة ولا تتجاوز نحو 5%، فإنه في الوقت عينه تحدث عن زيادة على أسعار البضائع التي ستصل بعد فترة بنسبة 15 في المئة. هذه النسبة تضاف الى نحو 7 في المئة الحالية، لتساوي بشكل رسمي 22 في المئة، من دون أن تضاف تكاليف النقل في لبنان، وأيضاً التبريد، والخدمات الموازية، لتتجاوز الزيادة نسبة 30 في المئة.  
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24