فواتير المولدات ترتفع 30 - 50%

كتبت في" النهار": فواتير مولدات الكهرباء "الموتور" تصل الى المشتركين اليوم أو غداً، الفواتير الجديدة ستتحول نكبة على المواطنين، الزيادات قد تبلغ نحو 50 في المئة على فاتورة الشهر السابق.

وأسعار المازوت التي تؤثر على المولدات في المنازل والمعامل والسوبر ماركت، معطوفة على زيادة أسعار البنزين للتنقل ونقل البضائع، بدأت تنعكس على حياة اللبنانيين الذين يعيشون الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب التي تورطت فيها البلاد، فالارتدادات على زيادة الأسعار ارتفعت في الأسابيع الأخيرة حتى بلغت مستويات عالية.

ووفق آخر الأرقام، سيصل ارتفاع الأسعار إلى حدود الـ 15 في المئة على السلع المستوردة الجديدة، وهذا الارتفاع يكاد يبلغ كل الحاجات الأساسية من مواد غذائية، وأدوية، ومستلزمات الحياة من فواتير الكهرباء والمولدات والمياه. وما يزيد المشكلة هو غياب الرقابة على الأسواق. ولا يوافق اللبنانيون رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية الذي يتحدث عن أن الارتفاع في أسعار السلع الموجودة في هو بين 5 و 7 في المئة جراء الارتفاع في أسعار المحروقات، إذ إنهم يلاحظون يومياً ارتفاع الأسعار بنسب وصلت الى 30 في المئة. وإذ اعتبر أن كلفة النقل والعمليات التشغيلية ارتفعت بنحو 40% لكن ذلك لا يعني أن أسعار السلع سترتفع بالنسبة نفسها إذ إن الزيادة على الأسعار تبقى محدودة ولا تتجاوز نحو 5%، فإنه في الوقت عينه تحدث عن زيادة على أسعار البضائع التي ستصل بعد فترة بنسبة 15 في المئة. هذه النسبة تضاف الى نحو 7 في المئة الحالية، لتساوي بشكل رسمي 22 في المئة، من دون أن تضاف تكاليف النقل في لبنان، وأيضاً التبريد، والخدمات الموازية، لتتجاوز الزيادة نسبة 30 في المئة.

Advertisement