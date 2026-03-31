أسلحة داخل سيارات النازحين؟!

قال مصدر أمني إن كل ما يتم توزيعه على مجموعات الواتساب عن وجود أسلحة داخل سيارات المركونة على جوانب الطرقات أمام مراكز النزوح، وخصوصاً في وجبل ، عارٍ عن الصحة.وأكد أن المعنية تقوم منذ الماضي بدوريات على مدار الساعة يومياً، وأن أجهزة الشرطة والحرس في البلديات تتبادل المعلومات مع هذه الأجهزة على مدار النهار.وأضاف أن كل سيارة يُبلّغ عنها الأهالي أو شرطة البلدية يتم تفتيشها، لا سيما إذا كانت داكنة الزجاج أو من دون لوحات تسجيل، كما حصل في قبل أيام، حيث تبيّن وجود سلاح فردي مرخّص.وختم المصدر بالإشارة إلى أن وتيرة دوريات الأجهزة الأمنية ستتصاعد يومياً من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وهذا خط أحمر.