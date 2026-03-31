لبنان
أسلحة داخل سيارات النازحين؟!
Lebanon 24
قال مصدر أمني إن كل ما يتم توزيعه على مجموعات الواتساب عن وجود أسلحة داخل سيارات
النازحين
المركونة على جوانب الطرقات أمام مراكز النزوح، وخصوصاً في
بيروت
وجبل
لبنان
، عارٍ عن الصحة.
وأكد أن
الأجهزة الأمنية
المعنية تقوم منذ
يوم الأحد
الماضي بدوريات على مدار الساعة يومياً، وأن أجهزة الشرطة والحرس في البلديات تتبادل المعلومات مع هذه الأجهزة على مدار النهار.
وأضاف أن كل سيارة يُبلّغ عنها الأهالي أو شرطة البلدية يتم تفتيشها، لا سيما إذا كانت داكنة الزجاج أو من دون لوحات تسجيل، كما حصل في
سن الفيل
قبل أيام، حيث تبيّن وجود سلاح فردي مرخّص.
وختم المصدر بالإشارة إلى أن وتيرة دوريات الأجهزة الأمنية ستتصاعد يومياً من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وهذا خط أحمر.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
