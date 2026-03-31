تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!

31-03-2026 | 01:27
تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!
بعد استهداف كنيس يهودي مطلع آذار في ولاية ميشيغن، أعلنت النيابة العامة في ميشيغن أن منفّذ الهجوم تصرّف "تحت إدارة حزب الله".

وأكد المدعي الفيدرالي للمنطقة الشرقية لولاية ميشيغن جيروم غورغون في مؤتمر صحافي أن أيمن غزالي تصرّف "تحت إدارة وسيطرة حزب الله".

وأضاف غورغون أن "الدعاية الإرهابية تهدف إلى تحريض (الذئاب المنفردة) على العمل باسم المنظمة الإرهابية".

وكانت المسؤولة عن مكتب إف بي آي في ديترويت في ولاية ميشيغن جنيفر رونيان، أفادت بأنه "استنادا إلى عناصر الأدلة التي جُمعت إلى اليوم، نعتبر أن هذا الهجوم عمل إرهابي مستلهَم من حزب الله، واستهدف عمدا الطائفة اليهودية وأكبر كنيس في ميشيغن".

وأشارت رونيان، أن "أيمن غزالي كان قد بعث برسالة مرئية إلى شقيقته قبل دقائق من العملية، قال فيها "هذا أكبر تجمّع للإسرائيليين في ولاية ميشيغن في الولايات المتحدة. لقد فخخت السيارة، وسأقتحم المكان بالقوة وأبدأ بإطلاق النار عليهم. سأقتل أكبر عدد ممكن منهم".

وتتواصل التحقيقات بعدما اقتحم رجل بسيارته بوابات كنيس تامبل إزرايل في وست بلومفيلد.

ولم يُقتل أحد في الهجوم باستثناء المهاجم الذي أقدم على الانتحار.

غير أن أحد عناصر الأمن أُصيب بجروح، فيما نُقل عناصر آخرون إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان بعد جهود الإخلاء.

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت بأن منفّذ الهجوم غزالي المولود في لبنان، فقد أخيرا أفرادا من عائلته في غارة إسرائيلية في لبنان في خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وحسب ملفات فيدرالية، جاء غزالي إلى ديترويت عام 2011 بالتأشيرة التي تمنح لأزواج المواطنين الأميركيين، وقد أصبح مواطنا أميركيا عام 2016.

