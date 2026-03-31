خلافات داخل "الفريق الواحد"

تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن خلافات جدية بدأت تظهر داخل صفوف القوى التي تعارض " " في ، بعدما برز تباين واضح في النظرة إلى إدارة المرحلة الحالية.وبحسب هذه المصادر، فإن فريق رئيس الحكومة يعتبر أنه الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر في المواجهة السياسية، ويرى نفسه في موقع قيادة هذا المسار، فيما تسعى " " إلى الظهور بمظهر الجهة التي تتصدر المشهد وتقود هذا الفريق.هذا التنافس على الأدوار، وفق المصادر نفسها، بدأ ينعكس توتراً في الاتصالات والمواقف، ما يهدد بتوسيع هوة الخلاف في المرحلة المقبلة.