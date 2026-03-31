الجيش الاسرائيلي: اعتقال عنصر من حزب الله ونقله إلى التحقيق

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة أكس، اعتقال عنصر من حزب الله جنوبي لبنان ونقله إلى التحقيق.
وأضاف أن قوات الفرقة 36 تواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله والعثور على وسائل قتالية في جنوب لبنان.
#عاجل قوات الفرقة 36 تواصل تدمير البنى التحتية الإرهابية والعثور على وسائل قتالية في جنوب لبنان
🔸خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضت قوات الفرقة على عشرات العناصر الارهابية الذين تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في منطقة جنوب لبنان.
🔸وقد تم رصد أحد العناصر الارهابية وهو… pic.twitter.com/Grkbmh7T1T
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2026
#عاجل قوات الفرقة 36 تواصل تدمير البنى التحتية الإرهابية والعثور على وسائل قتالية في جنوب لبنان
🔸خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضت قوات الفرقة على عشرات العناصر الارهابية الذين تم رصدهم أثناء محاولات نصب كمائن في منطقة جنوب لبنان.
🔸وقد تم رصد أحد العناصر الارهابية وهو… pic.twitter.com/Grkbmh7T1T