ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 58 ألف ليرة فيما تراجع سعر قارورة 14 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:البنزين 95 أوكتان: 2.381.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.422.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 2.353.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.854.000 ليرة لبنانية