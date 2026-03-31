مقاربة ديبلوماسية لملف السفير الايراني: الكرة في ملعب الدولة

اعتبر مصدر أن ما حصل في قضية السفير في لم يحدث في أي دولة من قبل، حين أعلن أنه لن يغادر لبنان بعدما طلبت منه الدولة مغادرة الأراضي مساء الأحد الماضي.



ولفت المصدر إلى أن اليوم ليست أبداً في ملعب التي قررت تحدي الدولة والشعب اللبناني، بل هي في ملعب ، وتحديداً الحكومة والأجهزة الأمنية، حيث تُطرح عدة أسئلة:



هل سيثبّت الجيش نقاطاً أمام السفارة ، باعتبار أن في داخلها شخصاً مخالفاً للقانون، مع أنه لا يمكن الدخول إليها وفق المعايير الدبلوماسية؟



هل سيقوم بإصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق هذا الشخص المخالف؟



هل ستقوم القوى الأمنية بتعقّب هذا الشخص في حال وجوده خارج السفارة، مثلاً إذا كان في أحد مقاهي ؟



وتابع المصدر : هنا يكمن التحدي الأساسي اليوم أمام الدولة اللبنانية لاستعادة هيبتها بالكامل، بعدما استعادت جزءاً كبيراً منها من خلال اتخاذ القرار، ويبقى التنفيذ، على غرار ما فعلت عدة دول من حولنا مع سفراء إيران.

