في طرابلس.. حواجز أمنية وتدقيق بالسيارات والهويات

تنفذ وحدات من الجيش حواجز أمنية في مختلف شوارع مدينة ، حيث تقوم بإجراءات تفتيش دقيقة للسيارات والتدقيق بالهويات، في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتعزيز الأمن.



وتشمل هذه التدابير انتشارًا واسعًا للعناصر العسكرية في عدد من الأحياء، مع إقامة نقاط تفتيش ثابتة وظرفية، بهدف ضبط المخالفات ومنع أي إخلال بالأمن، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية مستمرة للحفاظ على الاستقرار.

