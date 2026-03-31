بلدية صيدا ولجنة متابعة الجمعيات الاهلية بحثتا في الواقع الإغاثي وتأكيد استمرار التنسيق لمعالجة التحديات

عقدت بلدية ، لقاءً مع لجنة المتابعة المنبثقة من الجمعيات الأهلية في المدينة، في إطار تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المحلية، في حضور رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي ونائبه د. أحمد عكرة، وألاعضاء: يوسف طعمة وبراء ، مديرة خلية إدارة مخاطر والأزمات وفاء شعيب، ممثلين عن: جمعية أهلنا، جمعية المواساة، جمعية جامع البحر، مؤسسة الحريري، مؤسسة الدكتور نزيه البزري، مؤسسة معروف سعد، ومؤسسة للزراعة، وجرى عرض للمستجدات المتعلقة بالوضع العام في ظل أزمة النزوح المستمرة.

وبحسب بيان، فقد وضعت البلدية اللجنة في صورة أحدث الأرقام والبيانات المرتبطة بمراكز الإيواء المعتمدة داخل المدينة، إضافة إلى أوضاع في المنازل وحجم المساعدات المقدّمة سواء للمراكز أو للعائلات المستضيفة، كما تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في هذه المرحلة، وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً حول سبل مساهمة كل جهة، ضمن إمكانياتها، في معالجة المشكلات القائمة بما يعزز فعالية الاستجابة ويؤمّن الحد الأدنى من مقومات العيش للنازحين، فيما تم التركيز على مشكلة تأمين المياه الساخنة في مراكز الإيواء، حيث جرى الاتفاق على متابعتها بشكل عاجل للوصول إلى حلول عملية ومستدامة، كما تم طرح اقتراحات لإيجاد مصادر إضافية لتأمين الأدوية الأساسية، بما يواكب الحاجات المتزايدة.

وفي ختام اللقاء، تم التشديد على أهمية إبقاء قنوات التنسيق مفتوحة بين البلدية والجمعيات، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة المستجدات وتعزيز التكامل في الجهود الإغاثية.