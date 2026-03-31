بلدية صيدا ولجنة متابعة الجمعيات الاهلية بحثتا في الواقع الإغاثي وتأكيد استمرار التنسيق لمعالجة التحديات

31-03-2026 | 04:25
بلدية صيدا ولجنة متابعة الجمعيات الاهلية بحثتا في الواقع الإغاثي وتأكيد استمرار التنسيق لمعالجة التحديات
بلدية صيدا ولجنة متابعة الجمعيات الاهلية بحثتا في الواقع الإغاثي وتأكيد استمرار التنسيق لمعالجة التحديات photos 0
 عقدت بلدية صيدا، لقاءً مع لجنة المتابعة المنبثقة من الجمعيات الأهلية في المدينة، في إطار تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المحلية، في حضور رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي ونائبه د. أحمد عكرة، وألاعضاء: يوسف طعمة وبراء الحريري، مديرة خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات وفاء شعيب، ممثلين عن: جمعية أهلنا، جمعية المواساة، جمعية جامع البحر، مؤسسة الحريري، مؤسسة الدكتور نزيه البزري، مؤسسة معروف سعد، ومؤسسة جبيلي للزراعة، وجرى عرض للمستجدات المتعلقة بالوضع العام في ظل أزمة النزوح المستمرة.

وبحسب بيان، فقد وضعت البلدية اللجنة في صورة أحدث الأرقام والبيانات المرتبطة بمراكز الإيواء المعتمدة داخل المدينة، إضافة إلى أوضاع النازحين في المنازل وحجم المساعدات المقدّمة سواء للمراكز أو للعائلات المستضيفة، كما تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في هذه المرحلة، وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً حول سبل مساهمة كل جهة، ضمن إمكانياتها، في معالجة المشكلات القائمة بما يعزز فعالية الاستجابة ويؤمّن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للنازحين، فيما تم التركيز على مشكلة تأمين المياه الساخنة في مراكز الإيواء، حيث جرى الاتفاق على متابعتها بشكل عاجل للوصول إلى حلول عملية ومستدامة، كما تم طرح اقتراحات لإيجاد مصادر إضافية لتأمين الأدوية الأساسية، بما يواكب الحاجات المتزايدة.

وفي ختام اللقاء، تم التشديد على أهمية إبقاء قنوات التنسيق مفتوحة بين البلدية والجمعيات، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة المستجدات وتعزيز التكامل في الجهود الإغاثية.

اجتماع للقوى السياسية والجمعيات الأهلية في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تبحث مع تجمع المؤسسات الأهلية أوضاع النازحين في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة إدارة الأزمة والكوارث في بلدية صيدا: للتعاون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بخعون - الضنية تشكل خلية أزمة لمتابعة شؤون النازحين وتنسيق المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31
Lebanon24
09:43 | 2026-03-31
Lebanon24
09:30 | 2026-03-31
