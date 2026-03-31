ضمن خطة الطوارئ... تاتش تطور خدماتها الرقمية

اعلنت شركة" تاتش" في بيان" تفعيل تدابير تشغيلية إضافية تركز على قنوات التواصل الرقمية لخدمة الزبائن، وذلك في إطار تنفيذ خطة الطوارئ المتفق عليها مع ، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال والتكيف السريع مع المتغيرات الراهنة".

واشار البيان الى ان هذه الخطوة تأتي "استجابةً للطلب المتزايد على الحلول عن بُعد، حيث سجّلت الشركة ازدياداً ملحوظاً في اعتماد مشتركيها على قنواتها الرقمية ومركز الاتصال على صعيد خدمة الزبائن، تجاوز 40% في بعض منها مقارنةً بالأشهر السابقة".

اضاف البيان:" كان لا بد للشركة من تعزيز قدرات هذه القنوات، لاسيما touchBot المساعد الرقمي للخدمة الذاتية، موقع تاتش الالكتروني، تطبيقها الخليوي، الدردشة الالكترونية Live Chat، وقنوات التواصل الاجتماعي. فتم تخصيص موارد إضافية لاستيعاب الكم المتزايد من طلبات المشتركين واتصالاتهم، كما استجابةً للمتغيرات السريعة في خدمتهم وتوفير الدعم اللازم لهم حرصاً على سلامتهم، مما يجنبّهم عناء التنقل الذي بات تحدياً بحد ذاته".

كما أكد البيان " أن تعزيز كفاءة هذه القنوات وتوسيع نطاق استيعابها، هو جزء من استراتيجيتها المستمرة لتوفير بنية تحتية رقمية تضمن وصول المشتركين إلى خدماتهم الأساسية وتلبية متطلباتهم في كافة الظروف".