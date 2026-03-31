مرقص بعد الاجتماع الوزاري بالسرايا: عرضنا حاجات النازحين وركزنا على التوغّل الاسرائيلي وحماية الصحافيين

عُقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والتطورات العسكرية والأمنية، إلى جانب متابعة حاجات ومتطلبات الإيواء والإغاثة المتزايدة، كما تم بحث الإجراءات التي تعتمدها الحكومة في هذا الإطار واقتراح الحلول الممكنة لمواكبة التحديات القائمة ودعم الحاجات المحلية.



عقب الاجتماع، أعلن المحامي د. بول مرقص أن "رئيس الحكومة عرض مع المجتمعين لتعزيز الطاقة الاستيعابية التحسّب لحاجات النزوح والاستعدادات من وزيرة التربية الوطنية ريما كرامي لفتح مدارس جديدة كمراكز استقبال للنازحين.



وعرض اللواء ميشال منسى التطورات الميدانية، ولا سيما التوغّل وقطع أوصال المناطق والوضع على الحدود اللبنانية-السورية، مشيرًا إلى سقوط 1247 شهيدًا و3680 جريحًا جراء الاعتداءات الاسرائيلية. كما استعرض والبلديات عدداً من التوقيفات المتعلقة بعمليات السلب وتكثيف الاجراءات الأمنية.



كما عرض كل وزير جهود وزارته الاغاثية والتموينية لاسيما بموضوع دعم قرى الصمود وامدادات المازوت ومكافحة الغش فيه كماً ونوعاً بتوجيهات رئيس الحكومة.



ولمناسبة الاجتماع الوزاري، اجتمع الوزير مرقص مع رئيس الحكومة وتابع معه الاتصالات التي يجريانها لحماية الصحافيين من الإعتداءات ".

