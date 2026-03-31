بجرم الاختلاس.. مدير عام سابق و3 موظفين في قبضة أمن الدولة

أعلنت أنه و"بناءً لمعلومات توفّرت لدى لأمن الدولة حول حصول عمليات اختلاس وتزوير فواتير في مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في ، أجرت مديرية الإقليمية التحقيق القضائي.









تبيّن بنتيجة التحقيق وجود تلزيمات وهمية لشراء مستلزمات ومعدات بواسطة شركات غير موجودة للمختبرات العلمية التابعة للمصلحة، قُدّرت بعشرات آلاف الدولارات، ما يشكّل هدراً واختلاساً للمال العام.

وبناءً لإشارة المالي القاضي ماهر ، تم توقيف السابق (م.أ.) مع ثلاثة موظفين هم (ج.ع.) و(م.ب.) و(ز.م.).

كما تم ترك عدد من الموظفين لقاء سندات إقامة، وصدر قرار بمنعهم من السفر.

وخُتم التحقيق، وأُودع الموقوفون مع المضبوطات المختص".

