وزيرة البيئة تبدأ جولتها من سرايا طرابلس لمتابعة أوضاع النازحين

افادت المعلومات بان وزيرة البيئة الدكتورة تمارا استهلت جولتها في لتفقد مراكز ايواء للنازحين من العدوان الاسرائيلي، بزيارة سرايا الحكومية حيث كان في استقبالها محافظ الشمال بالانابة ايمان الرافعي وقاىد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد مصطفى ومسؤول ادارة في وسام تييم وقائد منطقة الشمال في الجيش.







واجتمعت الزين الى ادارة غرفة الكوارث في السرايا، حيث اطلعت على سير العمل وسبل تأمين الاحتياجات الاساسية المطلوبة.







ومن السرايا تتوجه الوزيرة الزين الى تكميلية طوني بك الرسمية ومن هناك الى ثانوية الرسمية للاطلاع على اوضاع الاهالي .

