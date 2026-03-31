لبنان
وزير الدفاع الإسرائيليّ: هذا ما سنقوم به في جنوب الليطاني بعد انتهاء الحرب
Lebanon 24
31-03-2026
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
إنه "سيتم نشر الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية داخل
لبنان
مع انتهاء العملية".
وأضاف
كاتس
: "سنقيم منطقة عازلة في جنوبي لبنان وسنبقي سيطرتنا على المنطقة بأكملها حتى
الليطاني
".
وتابع قائلاً: "لن يتمكن 600 ألف من سكان
جنوب لبنان
الذين تم إجلاؤهم من العودة حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال
إسرائيل
".
وقال: "سيتم تدمير كل المنازل في القرى القريبة من حدودنا في لبنان".
وأضاف: "عازمون على فصل لبنان عن الساحة
الإيرانية
، ومصممون على تقليص نفوذ
إيران
في لبنان واقتلاع قدرات التهديد لدى
حزب الله
".
الحريري: ما يقومُ به العدو الإسرائيلي في غزة والجنوب هو جريمة حرب والدولة اللبنانية تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان
الحريري: ما يقومُ به العدو الإسرائيلي في غزة والجنوب هو جريمة حرب والدولة اللبنانية تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... لحظة الغارة الإسرائيليّة على المبنى المُهدّد في الغبيري
بالفيديو... لحظة الغارة الإسرائيليّة على المبنى المُهدّد في الغبيري
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
