قرار من وزارة المالية.. هذه تفاصيله

أصدر قراراً مدّد فيه المهل القانونية الواقعة بين 02/01/2026 و 31/03/2026 والمحدّدة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية ، وجاء فيه:



المادة الأولى : تمدد لغاية 29/05/2026 ضمناً ، كافة المهل القانونية الواقعة بين 02/01/2026 و31/03/2026 ضمناً المحددة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها العامة للقيام بواجباتهم الضريبية.



المادة الثانية: تعتبر جميع الغرامات المسددة المتعلقة بالمخالفات الواقعة بين 02/01/2026 و 31/03/2026 ضمناً حقاً مكتسباً للخزينة.



المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في وعلى موقع الإلكتروني".





ويأتي هذا القرار بسبب الحرب الاسرائيلية على وما تتسبب به من دمار وارتقاء وتعطيل كبير للحياة العامة في العديد من المناطق .

