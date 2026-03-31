لبنان

قرار من وزارة المالية.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
31-03-2026 | 07:07
قرار من وزارة المالية.. هذه تفاصيله
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد فيه المهل القانونية الواقعة بين 02/01/2026 و 31/03/2026 والمحدّدة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، وجاء فيه:

المادة الأولى : تمدد لغاية 29/05/2026 ضمناً ، كافة المهل القانونية الواقعة بين 02/01/2026 و31/03/2026 ضمناً المحددة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة للقيام بواجباتهم الضريبية.

المادة الثانية: تعتبر جميع الغرامات المسددة المتعلقة بالمخالفات الواقعة بين 02/01/2026 و 31/03/2026 ضمناً حقاً مكتسباً للخزينة.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني".


ويأتي هذا القرار بسبب الحرب الاسرائيلية على لبنان وما تتسبب به من دمار وارتقاء شهداء وتعطيل كبير للحياة العامة في العديد من المناطق اللبنانية.
