كركي: إنجاز عقود مصالحة ب 41 مليار ل.ل. و 181 مليار سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء

اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في في بيان، انه في إطار مفاعيل الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع نقيب المستشفيات الخاصّة في ، والذي تعهّد خلاله بالشروع في تنفيذ بعض المطالب ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع، باشر للصندوق د. بوضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ: فقد تمّ إحالة قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 1478 المتّخذ في الجلسة عدد 1151 تاريخ 27/3/2026 إلى وزير العمل للمصادقة عليه والقاضي بالموافقة على إجراء عقود مصالحة وإبراء ذمّة لثلاثة مستشفيات وهي دار الأمل الجامعي، العاصي، ومركز كسروان الطبي عن المستحقّات الماليّة العائدة لما قبل العام 2024.ودعا كركي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق والتي تتوجّب لها ديون عليه، الإسراع في تقديم معاملاتها وفقاً للأصول المطلوبة، للعمل على إنجاز التسويات اللازمة لها ودفع مستحقّاتها، وأصدر قراراً بتاريخ 31/3/2026، حمل الرقم 209، قضى بموجبه إعطاء سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 181 مليار ل.ل.، وذلك التزماً منه بما تعهّد به دائماً من دعم للقطاع الاستشفائي بشتّى الوسائل الممكنة، وبغية ضمان استمراريّة تقديم الخدمات للمضمونين وتسريع عمليّة تسديد مستحقّات المستشفيات.وخُصّصت هذه السلفات لتسديد مستحقّات 2878 معاملة استشفائية لعلاجات قدّمت للمضمونين وتمّ إنجازها وفق الأصول، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم السيولة المالية للمؤسسات الاستشفائية وتخفيف الأعباء عنها، كما يأتي هذا القرار استكمالاً للنهج الذي تعتمده إدارة الصندوق في تسريع وتيرة الدفع للمستشفيات، حيث بلغ إجمالي السلفات المدفوعة خلال الفصل الأوّل من العام 2026 حوالي 907 مليار ل.ل.وفي الختام، اكد كركي أنّه "سيبقى متابعاً لكل المطالب المطروحة، وسيعمل على معالجتها تباعاً وبمسؤوليّة، بهدف تحقيقها بالكامل، لما فيه مصلحة المستشفيات وضمان صحّة المضمونين واستمرار حصولهم على خدمات استشفائية لائقة وآمنة وذات جودة عالية".