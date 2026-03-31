لبنان

كركي: إنجاز عقود مصالحة ب 41 مليار ل.ل. و 181 مليار سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء

Lebanon 24
31-03-2026 | 07:14
كركي: إنجاز عقود مصالحة ب 41 مليار ل.ل. و 181 مليار سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء
اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه في إطار مفاعيل الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع نقيب المستشفيات الخاصّة في لبنان، والذي تعهّد خلاله بالشروع في تنفيذ بعض المطالب ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع، باشر المدير العام للصندوق د. محمد كركي بوضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ: فقد تمّ إحالة قرار مجلس إدارة الصندوق  الرقم 1478 المتّخذ في الجلسة عدد 1151 تاريخ 27/3/2026 إلى وزير العمل للمصادقة عليه والقاضي بالموافقة على إجراء عقود مصالحة وإبراء ذمّة لثلاثة مستشفيات وهي دار الأمل الجامعي، العاصي، ومركز كسروان الطبي عن المستحقّات الماليّة العائدة لما قبل العام 2024.


ودعا كركي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق والتي تتوجّب لها ديون عليه، الإسراع في تقديم معاملاتها وفقاً للأصول المطلوبة، للعمل على إنجاز التسويات اللازمة لها ودفع مستحقّاتها،  وأصدر قراراً بتاريخ 31/3/2026، حمل الرقم 209، قضى بموجبه إعطاء سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 181 مليار ل.ل.، وذلك التزماً منه بما تعهّد به دائماً من دعم للقطاع الاستشفائي بشتّى الوسائل الممكنة، وبغية ضمان استمراريّة تقديم الخدمات للمضمونين وتسريع عمليّة تسديد مستحقّات المستشفيات.


وخُصّصت هذه السلفات لتسديد مستحقّات 2878 معاملة استشفائية لعلاجات قدّمت للمضمونين وتمّ إنجازها وفق الأصول، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم السيولة المالية للمؤسسات الاستشفائية وتخفيف الأعباء عنها، كما يأتي هذا القرار استكمالاً للنهج الذي تعتمده إدارة الصندوق في تسريع وتيرة الدفع للمستشفيات، حيث بلغ إجمالي السلفات المدفوعة خلال الفصل الأوّل من العام 2026 حوالي 907 مليار ل.ل.  


وفي الختام، اكد كركي أنّه "سيبقى متابعاً لكل المطالب المطروحة، وسيعمل على معالجتها تباعاً وبمسؤوليّة، بهدف تحقيقها بالكامل، لما فيه مصلحة المستشفيات وضمان صحّة المضمونين واستمرار حصولهم على خدمات استشفائية لائقة وآمنة وذات جودة عالية".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كركي: 622 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء منذ بداية العام 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: 383 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: إيرادات التفتيش للعام 2025 بلغت 2828 مليار ليرة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء حرب إيران قد تتجاوز 2.9 مليار دولار أسبوعياً
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-03-31
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31
Lebanon24
09:43 | 2026-03-31
