سلام: كرامة أهلنا النازحين مسؤولية وطنية جامعة

استقبل الدكتور نواف سلام رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب هاشم حيدر، ونائب رئيس المجلس رشا أبو غزالة، وعضو يوسف دوغان، والمراقب المالي العام ياسر ذبيان.



واطلع الوفد الرئيس سلام على جهود الإغاثة التي يقوم بها المجلس لدعم الجنوبيين الصامدين في قراهم والنازحين، بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة في السراي الحكومي.



وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء أن كرامة أهلنا مسؤولية وطنية جامعة، وأن واجب الدولة والمجتمع أن يصوناها بكل الوسائل.

كما استقبل سلام المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في الدكتور تشيكوي إيهيكويزو Chikwe Ihekweazu بحضور العامة الدكتور ركان ناصر الدين.



وأكد الدكتور إيهيكويزو دعم العالمية للقطاع الصحي في ، مشيرا إلى مستوى التعاون القائم، واستمرار تقديم الدعم، لا سيما من خلال وصول ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الطبية.



، شكر الرئيس سلام منظمة الصحة العالمية على دعمها، وأشار خلال اللقاء إلى أن استهدافات للفرق الإسعافية في الجنوب هي جرائم حرب، وكذلك الاستهدافات التي تطال الإعلاميين والمدنيين.