سلام: كرامة أهلنا النازحين مسؤولية وطنية جامعة

31-03-2026 | 07:29
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب هاشم حيدر، ونائب رئيس المجلس رشا أبو غزالة، وعضو مجلس الإدارة يوسف دوغان، والمراقب المالي العام ياسر ذبيان.

واطلع الوفد الرئيس سلام على جهود الإغاثة التي يقوم بها المجلس لدعم الجنوبيين الصامدين في قراهم والنازحين، بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي.

وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء أن كرامة أهلنا النازحين مسؤولية وطنية جامعة، وأن واجب الدولة والمجتمع أن يصوناها بكل الوسائل.
 
 
كما استقبل سلام المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية الدكتور تشيكوي إيهيكويزو  Chikwe Ihekweazu بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.

وأكد الدكتور إيهيكويزو دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في لبنان، مشيرا إلى مستوى التعاون القائم، واستمرار تقديم الدعم، لا سيما من خلال وصول ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الطبية.

من جهته، شكر الرئيس سلام منظمة الصحة العالمية على دعمها، وأشار خلال اللقاء إلى أن استهدافات إسرائيل للفرق الإسعافية في الجنوب هي جرائم حرب، وكذلك الاستهدافات التي تطال الإعلاميين والمدنيين.
 
 
مواضيع ذات صلة
سلام: هدفنا دعم العائدين وصون كرامة النازحين ونحن نعمل على استمرار الاغاثة واعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
قاسم: إيواء النازحين هو مسؤولية وطنية يجب أن يتعاون عليها الجميع
lebanon 24
Lebanon24
"تجمع علماء جبل عامل" للنازحين: إيواؤكم مسؤولية وطنية عامة
lebanon 24
Lebanon24
سلام: إن أهلنا النازحين ليسوا مسؤولين عما حل بهم بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها
lebanon 24
Lebanon24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-03-31
Lebanon24
10:17 | 2026-03-31
Lebanon24
10:08 | 2026-03-31
Lebanon24
10:00 | 2026-03-31
Lebanon24
09:56 | 2026-03-31
Lebanon24
09:43 | 2026-03-31
