رغم الإنذار... غارة سريعة على الضاحية





شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة قبل قليل، غارة عنيفة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.



واللافت، أنّه للمرّة الأولى، تشنّ الطائرات الإسرائيليّة غارة على الضاحية، بعد وقتٍ قصير من توجيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً إلى سكان المنطقة، بضرورة إخلاء منازلهم.



وفي هذا السياق، قال مرجع عسكريّ، إنّ "الغارة الإسرائيليّة كانت سريعة، لأنّ الجيش الإسرائيليّ بات يعلم أنّ سكان الضاحية أصبحوا خارج منازلهم منذ أوّل إنذار لهم بعد بدء الحرب، وهناك مسيّرة تُحلّق فوق المنطقة وتُراقب منذ ظهر اليوم".



ولفت أيضاً إلى أنّ " قد تكون غيّرت إستراتيجيتها في ما يخصّ الضاحية الجنوبيّة، وربما لم تعدّ تُنذر السكان عند الصباح، وتعمد في فترة الليل إلى إستهداف المنطقة".

Advertisement