الجماعة الإسلامية تحمل إسرائيل مسؤولية قتل ودمار المدنيين وتدعو لتكثيف التحرك الرسمي

31-03-2026 | 07:50
أشارت "الجماعة الإسلامية" في لبنان في بيان، الى أنه "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما يرافقه من محاولات لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة، واستهداف المدنيين والقرى والبنى الحيوية، وما نتج عن ذلك من نزوح واسع وضغط متفاقم على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والسلم الأهلي"، مؤكدة أنه "انطلاقاً من موقعها الوطني المستقل وثوابتها الوطنية والعربية والإسلامية، على أن هذه المرحلة تقتضي من الجميع، موقفاً وطنياً مسؤولاً يؤجل الخلافات الداخلية، ويضبط الخطاب ويتمسك بالحقوق الوطنية، ويحصّن وحدة البلاد في مواجهة العدوان ومفاعيله".


وحملت" الجماعة"، العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يرتب عن عدوانه على لبنان من قتل ودمار ونزوح وتهديد مباشر لاستقرار الوطن وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، ورفض أي محاولة لفرض منطقة عازلة، أو تكريس احتلال جديد، أو المساس بالحقوق اللبنانية البرية والبحرية تحت أي ذريعة.


وثمنت "الجماعة"، "كل جهد رسمي أو وطني يبذل في وقف العدوان ومواجهة تداعياته"، داعية الدولة اللبنانية إلى "تكثيف تحركها السياسي والديبلوماسي والقانوني، وإلى تعزيز خطة طوارئ وطنية مركزية لمعالجة ملف النزوح، بالتعاون مع البلديات والهيئات الإغاثية والأهلية، بما يضمن حسن إدارة هذا الملف ويحول دون تحوله إلى مصدر قلق للمجتمعات المضيفة أو خروقات أمنية أو توتر بين اللبنانيين".


وشددت "الجماعة" على "أن حماية السلم الأهلي أولوية وطنية ترفض التهويل بها، وعلى أهمية تعزيز الدولة وتفعيل مؤسساتها، وانتظام الحياة العامة، وفتح مسار تشاور وطني جدي بين القوى اللبنانية، وصولاً إلى بلورة مقاربة وطنية جامعة في القضايا المصيرية التي تمس سيادة لبنان وأمنه ومستقبل أجياله، بما يعيد تثبيت الشراكة الوطنية الكاملة وعدم التفرد في الخيارات الكبرى".


ولفتت الى "أنها تنظر بإيجابية إلى كل مسعى عربي أو دولي جاد يسهم في خفض التصعيد ووقف العدوان ومنع اتساع دائرة المواجهة"، معبرة عن ارتياحها "لأي حراك إقليمي مسؤول يفتح نافذة سياسية تساعد على حماية لبنان والمنطقة من مزيد من الانفجار".
