لماذا اختفت الأسعار عن "الرفوف"؟



لُوحِظَ أنّ العديد من المحلات التجاريّة، وخصوصاً "الدكاكين" والـ"ميني ماركت" لم تعدّ تعرض أسعار المواد الغذائيّة وغيرها من المنتجات، بعد إرتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.



وبحسب معلومات " "، فإنّ الأسعار لم تعدّ ثابتة، وتلحظ إرتفاعاً وتغيّراً دائماً، ما دفع بأصحاب مصالح إلى عدم السعر على رفوف محلاتهم، رغم أنّ ذلك يُعتبر مُخالفاً للقوانين.



وفي هذا السياق، كشف صاحب "ميني ماركت" لـ" 24"، أنّه "تمّ وقف التعامل مع شركات مُوزّعة للمواد الغذائيّة، بسبب الإرتفاع المتواصل في الأسعار".