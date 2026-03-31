تقنين يصل إلى 7 ساعات يومياً… وارتفاع في كلفة الاشتراكات

في ظلّ الحرب والظروف الصعبة التي يعيشها ، يشكو عدد من المواطنين من تزايد ساعات التقنين في المولّدات الخاصة، حيث بات بعض المناطق يشهد انقطاعاً يصل إلى خمس أو سبع ساعات يومياً، في وقتٍ ترتفع فيه تسعيرة الاشتراكات في شكل ملحوظ.



ويقول أحد أصحاب المولّدات إنّ التقنين ازداد خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف الحالية وارتفاع كلفة التشغيل، مشيراً إلى أنّ بعض أصحاب المولّدات يقومون بإبلاغ المشتركين مسبقاً بساعات القطع، فيما يلجأ آخرون إلى التقنين من دون أي تنبيه.



ويضيف أنّ الأزمة لا تقتصر على زيادة ساعات التقنين فقط، بل تترافق أيضاً مع ارتفاع في التسعيرة، ما يثير استياء المشتركين الذين يجدون أنفسهم أمام ساعات تغذية أقل وكلفة أعلى في الوقت نفسه.

