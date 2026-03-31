"الكتائب": استمرار بقاء السفير الإيراني في لبنان مخالفة لاتفاقية فيينا

31-03-2026 | 08:27
الكتائب: استمرار بقاء السفير الإيراني في لبنان مخالفة لاتفاقية فيينا
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل ، وتداول في المستجدات. وأصدربيانا اعتبر فيه "أن إعلان الدولة الإيرانية بقاء سفيرها في لبنان رغم قرار الدولة اللبنانية اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه يشكّل مخالفة واضحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، داعيا الدولة الى "ان تأخذ كافة الإجراءات لترحيل السفير غير المرغوب فيه، وتشديد الإجراءات الديبلوماسية في حق الدولة الإيرانية وابلاغ الأمم المتحدة بهذه المخالفة ورفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي لتدخلها العسكري في لبنان ونشاطها الامني فيه، بما يحفظ هيبة الدولة اللبنانية واحترام القوانين والأعراف الدولية".

وحذر المكتب السياسي من "استمرار حالة توسّع الاحتلال والحرب ومن التسليم بالعجز عن ضبط النشاطات العسكرية والأمنية غير الشرعية"، معيدا التأكيد "على ضرورة حصر سلاح حزب الله وتنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن، بالتوازي مع تحرّك دبلوماسي فاعل لحماية السيادة اللبنانية وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وأبدى المكتب السياسي ارتياحه "لختم القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت"، ودعا إلى "الإسراع في صدور القرار الظني كي لا تبقى عائلات الضحايا في حالة انتظار مفتوحة، على أن تشكّل هذه الخطوة محطة إضافية على طريق تحقيق العدالة وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة من دون تهديد أو ترهيب".

وطالب المكتب السياسي الجهات المختصّة ب"إعلان نتائج التحقيقات في مصدر إطلاق الصاروخ الذي سقطت شظاياه  في كسروان الفتوح، وتحديد هوية الجهة التي أطلقته والوجهة التي كان يتجه إليها، ووضع الرأي العام أمام الحقائق كاملة بما يعزّز الشفافية ويطمئن اللبنانيين".
