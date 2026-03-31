الرئيس عون: للتوصل إلى حلول مستدامة بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، وكيل للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ السيد Tom Fletcher، بحضور نائب المنسق الخاص لشؤون والمنسق المقيم في لبنان السيد عمران ريزا وعدد من المعنيين.في مستهل اللقاء، أكد السيد فليتشر تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه، مجددًا بمواصلة دعم الجهود الإنسانية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد. كما شدد على أهمية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، والاستمرار في تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات المتزايدة.، عرض الأوضاع الراهنة، ولا سيما التحديات الأمنية والإنسانية الناتجة عن التصعيد الأخير، وما يرافقها من تداعيات على الاستقرار الداخلي وأوضاع المواطنين، خصوصًا في ظل تزايد أعداد النازحين الذين فاق عددهم المليون نازح يعيش معظمهم في اماكن إيواء، اضافة الى الضغط على البنى التحتية والخدمات الأساسية. واشار الرئيس عون للسيد فليتشر الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة القصف ، وبينهم عاملون في القطاعين الصحي والاغاثي، واعلاميون.وأكد الرئيس عون أن لبنان يواصل العمل على مختلف المستويات لاحتواء التداعيات، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول مستدامة عبر المسارات السياسية والديبلوماسية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره.كما تناول البحث الجهود التي تبذلها الدولة ، ولا سيما ، في الحفاظ على الأمن والاستقرار رغم التحديات المتعددة، إضافة إلى أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للمؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها.وتطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة، خصوصًا في مجالات الإغاثة والخدمات الأساسية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان فعالية الاستجابة.وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين لبنان والأمم المتحدة، والعمل المشترك لتخفيف حدة الأزمة ودعم صمود لبنان في هذه المرحلة.