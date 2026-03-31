اجتماع في وزارة الطاقة لمتابعة مشروع الصرف الصحي في البترون

عقد والمياه جو الصّدي اجتماع عمل في الوزارة مع نائب رئيس لجنة البيئة النيابية غياث ،يرافقه بلديات البترون رئيس بلدية كور روجيه يزبك ورئيس بلدية تحوم طنّوس والدكتور نخول وراجي راجي بحضور مجلس الانماء والاعمار المهندس يوسف كرم وعدد من المسؤولين في الوزارة.تناول البحث التحضيرات الجارية لمباشرة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في الممّول من الصندوق . فأبدى يزبك والوفد المرافق قلقاً من اعتماد محطة للتكرير على شاطئ تحوم، بوصفها بلدة سياحية، بالاضافة الى محطتي في شبطين وكفرحي لجهة صيانتها وتشغيلها والمخاطر البيئية التي يمكن ان تنجم عنهما. فجرى الاتفاق على تحديث دراسة المخطط التوجيهي للصرف الصحي للأخذ بالاعتبار المعطيات المستجدة بالقضاء.كما تداول المجتمعون في الوضع المائي في قضاء البترون وكذلك واقع قطاع الكهرباء وسبل تعزيزهما.