قيادة الجيش وأهالي بلدة مشتى حمود - عكار شيعا الجندي الشهيد علي عجم

شيّعت وأهالي بلدة مشتى - الجندي الشهيد علي عجم الذي استشهد بتاريخ 30 /3 /2026 جرّاء اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في على طريق القليلة – صور.



استُهلّ بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش من أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته مشتى حمود - عكار حيث أقيم التأبين بحضور ممثل كل من اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد .

Advertisement