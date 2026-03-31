الرئيس عون اكد في اتّصال مع السوداني تضامن لبنان مع الشعب العراقي

عرض رئيس الجمهورية مع السيد محمد شياع السوداني خلال اتصال تم بينهما بعد ظهر اليوم ، الأوضاع العامة في والعراق ودول المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الراهن ولاسيما الاعتداءات الاسرائيلية التي يتعرض لها لبنان.

وفي هذا السياق أدان الرئيس السوداني العدوان الذي يستهدف الأراضي ، مؤكدا دعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته.

وأكد تضامن لبنان مع العراق وشعبه الشقيق انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين .

واتفق الرئيسان عون والسوداني على اهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وضرورة وقف الحرب ودعم السبل الديبلوماسية لحل النزاعات .