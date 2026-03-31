سلام يستقبل الموفدة الفرنسية ويبحث دعم باريس للبنان

استقبل الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، المفوضة لدى وزارة الجيوش أليس روفو، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.ونقلت روفو إلى الرئيس سلام رسالة دعم من ماكرون، مؤكدة "وقوف إلى جانب دبلوماسيا".كما جددت "دعمها للجيش اللبناني واستعداد فرنسا لتسهيل المفاوضات مع ".، شكر الرئيس سلام لـ"فرنسا جهودها السياسية"، مجددا "استعداد لبنان للدخول في مسار تفاوضي".