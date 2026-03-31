سلسلة بيانات لـالحزب: هذا ما استهدفناه!

أعلن " " في سلسلة بيانات ، استهدافه لعدد من المواقع والتجمعات والآليات المعادية ومستوطنات، وهي كالاتي :- مستوطنة المطلّة بصلية صاروخية.- تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخيّة.- تجمّعً لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخيّة.- ثكنة أدميت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.- ميركافا عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.- تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلّث السدر - فريز في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.- أجهزة الاتصال والمراقبة في نقطة مستحدثة لجيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلدة بصلية صاروخيّة.