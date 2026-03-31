حزب الله يعلن تفاصيل "معركة عيناثا" ويؤكد التصدي لتقدم القوات الإسرائيلية

31-03-2026 | 10:42
حزب الله يعلن تفاصيل معركة عيناثا ويؤكد التصدي لتقدم القوات الإسرائيلية
حزب الله يعلن تفاصيل معركة عيناثا ويؤكد التصدي لتقدم القوات الإسرائيلية photos 0
عرض "حزب الله"، في بيان، لسير"المواجهة البطوليّة في محور عيناثا،  وفيه :" في إطار سعيه إلى السيطرة على منطقة بنت جبيل، باشر جيش العدوّ الإسرائيليّ قبل أيّام إجراءاته التحشديّة للهجوم عبر محور تقدّم رئيسيّ انطلاقًا من مستوطنة المالكيّة الحدوديّة. ورُصدت مؤشّرات التحرّك الفعليّ لقوّاته على هذا المحور بتاريخ 28-03-2026 الساعة 20:45 مع تقدّم دبّابة ميركافا عدد 4 وجرّافة عدد 2 وناقلة جند عدد 1 من جهة خلّة التاروق جنوب بلدة مارون الراس باتّجاه خلّة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّتين. 

فجر الأحد 29-3-2026 تحرّكت قوّة مركّبة من لواءَي 401 وغفعاتي عبر محور تقدّم فرعيّ باتّجاه بلدة عيناتا للوصول إلى مدينة بنت جبيل من الجهة الشماليّة الشرقيّة. 

وتحت أعين مجاهدي المقاومة الإسلاميّة، تقدّمت القوّة المؤلّفة من 25 آليّة مدرّعة باتّجاه منطقة العقبة ومرتفع الفريز في بلدة عيناتا. لدى وصول القوّة إلى مرتفع غدماثا، فجّر المجاهدون عند الساعة 01:30 عبوة شواظ بدبّابة ميركافا وتشريكة ميكانيكيّة بجرّافة من نوع D9 ما أدّى إلى وقف التقدّم والالتفاف من جهة كرحبون - خلّة الحجّة، لكنّ المجاهدين تصدّوا لها عند الساعة 10:00. 

جدّد العدوّ محاولة التقدّم عصر اليوم نفسه، فقام مجاهدو الهندسة في المقاومة بتفجير عبوة شواظ بإحدى دبّاباته في منطقة السدر في عيناثا عند الساعة 15:00 وتشريكة ميكانيكيّة بدبّابة أخرى في نفس المنطقة عند الساعة 16:00. 

يوم الإثنين 30-3-2026، خاض المجاهدون ثلاثة اشتباكات متوالية مع قوّات العدوّ داخل بلدة عيناتا ما بين الساعة 12:00 والساعة 17:00 في منطقتَي غدماثا والسدر استهدفوا خلالها دبّابة ميركافا بصاروخ موجّه. 

وعند الساعة 19:45 استهدف المجاهدون نقطة تموضع قياديّة لقوّات العدوّ في محيط تلّة فريز عيناتا بصاروخ نوعيّ وحقّقوا إصابة دقيقة. كما كان مجاهدو سلاح المدفعيّة قصفوا تجمّعات ونقاط تموضع للعدوّ طوال فترة التصدّي والمواجهات أكثر من 15مرّة".
