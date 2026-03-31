مرقص يرسل كتاباً احتجاجياً إلى اليونسكو بشأن مسألة استشهاد الصحافيين

عطفاً على اجتماعه بممثّل المكتب الإقليمي لليونسكو أمس، أرسل المحامي د. بول كتاباً احتجاجياً إلى لمنظمة اليونسكو خالد العناني، تناول فيها مسألة استشهاد الصحافيين في بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة التي استهدفتهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني، طالباً اليه المساعدة في التحرك الدولي العاجل لوضع حدّ لهذه الاعتداءات.

وكان الوزير مرقص قد التقى بالخصوص رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بمناسبة الاجتماع الوزاري صباحاً، كما أجرى اتصالاً بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس بلاسخارت عطفاً على اجتماعه بها الأسبوع الماضي، معزياً باستشهاد جنود من اليونيفل إثر الاعتداءات معيداً التذكير باستشهاد عدد من الصحافيين في بلدة جزين يوم السبت الماضي أثناء تغطيتهم الميدانية للسبب عينه شاكراً لها ادانتها الخطية والصريحة ومؤكداً أن "استهداف الإعلاميين يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وسلامة وحرية العمل الصحافي وهو أمر لن نسلّم به" داعيا الى " المساعدة في التحرك الدولي الذي نتعاون فيه مع لوضع حد لهذه الاعتداءات، وتأمين الحماية اللازمة للصحافيين".

تجدر الاشارة الى أن الوزير مرقص طلب لقاء سفيرة في لبنان ساندرا دو وال، على رأس وفد من بعثة الاتحاد غداُ الساعة ١١.٣٠ صباحاً للهدف عينه.