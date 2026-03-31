Najib Mikati
مرقص يرسل كتاباً احتجاجياً إلى اليونسكو بشأن مسألة استشهاد الصحافيين

31-03-2026 | 11:29
مرقص يرسل كتاباً احتجاجياً إلى اليونسكو بشأن مسألة استشهاد الصحافيين
عطفاً على اجتماعه بممثّل المكتب الإقليمي لليونسكو أمس، أرسل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص كتاباً احتجاجياً إلى المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني، تناول فيها مسألة استشهاد الصحافيين في لبنان بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة التي استهدفتهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني، طالباً اليه المساعدة في التحرك الدولي العاجل لوضع حدّ لهذه الاعتداءات.

وكان الوزير مرقص قد التقى بالخصوص رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بمناسبة الاجتماع الوزاري صباحاً، كما أجرى اتصالاً بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس بلاسخارت عطفاً على اجتماعه بها الأسبوع الماضي، معزياً باستشهاد جنود من اليونيفل إثر الاعتداءات الإسرائيلية معيداً التذكير باستشهاد عدد من الصحافيين في بلدة جزين يوم السبت الماضي أثناء تغطيتهم الميدانية للسبب عينه شاكراً لها ادانتها الخطية والصريحة ومؤكداً أن "استهداف الإعلاميين يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وسلامة وحرية العمل الصحافي وهو أمر لن نسلّم به" داعيا الى " المساعدة في التحرك الدولي الذي نتعاون فيه مع وزارة الخارجية والمغتربين لوضع حد لهذه الاعتداءات، وتأمين الحماية اللازمة للصحافيين".

تجدر الاشارة الى أن الوزير مرقص طلب لقاء سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، على رأس وفد من بعثة الاتحاد غداُ الساعة ١١.٣٠ صباحاً للهدف عينه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير مرقص يدعو إلى مؤتمر صحافي طارئ عند الخامسة عصرا في الوزارة إثر استشهاد صحافيين في جزين
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بعد الاجتماع الوزاري بالسرايا: عرضنا حاجات النازحين وركزنا على التوغّل الاسرائيلي وحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يدين استهداف الصحافيين: جريمة حرب متعمّدة وموصوفة !
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24

