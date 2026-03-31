الزين زارت فقدت مراكز إيواء في زغرتا

جالت وزيرة البيئة تمارا الزين على مراكز الايواء المخصصة لاستضافة الأهالي من العدوان في منطقة - قضاء زغرتا.

استهلت الزين الجولة بزيارة سرايا الحكومية، حيث استقبلتها محافظ الشمال بالانابة ايمان الرافعي وعدد من القيادات الأمنية في الشمال وفريق العمل المكلف بإدارة الأزمة وفريق .

واجتمعت مع ادارة غرفة في السرايا، مطلعة على سير العمل وسبل تأمين الاحتياجات الاساسية المطلوبة.

وثمنت جهود الرافعي وخلية الأزمة، منوهة بـ"حسن التنظيم والمتابعة الميدانية الدقيقة التي تعكس مستوى عاليا من المسؤولية والالتزام".

وشددت على "ضرورة تعزيز الدعم الحكومي والدولي لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية"، مؤكدة أن "المرحلة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار".

المحطة التالية من جولة الزين كانت في تكميلية طوني بك فرنجية الرسمية في زغرتا، حيث كان في استقبالها بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هيكل ورئيس بلدية زغرتا اهدن بيارو زخيا الدويهي وخلية الأزمة.

واستمعت الزين الى عرض عن التقديمات الصحية والغذائية وكيفية متابعة امور الاهالي بشكل يومي، مثمنة "الاجواء التي تعكس روح الوطنية والإحتضان".

وقالت الزين إن"زيارتنا اليوم بدأناها بسرايا طرابلس، حيث اطلعنا على الجهد الجبار الذي يبذله فريق خلية الازمة في المحافظة".

أضافت: "في زغرتا، لم استغرب طبيعة الاحتضان للأهالي، وهذا ليس غريبا على منطقة الشمال عموما وزغرتا خصوصا. وأحببنا الاطلاع أكثر على المشاكل التي تواجه خلايا ادارة الازمة في المناطق".

وتابعت: "هناك مشكلتان اساسيتان، أولاهما عدم وصول تقديمات الدولة الى الاهالي خارج مراكز الايواء، والثانية البطء في المتابعات نتيجة البيروقراطية المتبعة مع الجمعيات المسؤولة عن توزيع بعض المساعدات".

وقالت: "في زغرتا، علمنا ان أغلب التقديمات هي من قدرات ابناء ، ونحن سننقل هذا الواقع الى ليكون هناك تخطيط مرن يأخذ بالاعتبار مستجدات العدوان".

وردا على سؤال عن استهداف الاعتداءات الاسرائيلية للبيئية، قالت الزين: "سبق وعرضنا لمخاطر الاعتداءات، وأشرنا الى ان الابادة لا تطال البشر فقط بل البيئية ايضا، فقد أحرق العدو الاسرائيلي أكثر من ٩ آلاف هكتار من خلال القصف الفوسفوري واشباع التربة بمعادن ثقيلة جراء العدوان السابق".

أضافت: "غدا سنعقد اجتماعا مع نائب الدكتور طارق متري، للبحث في تقديم شكوى لادانة هذا العدوان البيئي الموازي لباقي الاعتداءات".

وتابعت الزين جولتها، فزارت ثانوية مرياطة الرسمية ومتوسطة مرياطة.