غارة ضائعة في المتن… والمكان غير محسوم!

منذ أكثر من ساعة سُجِّلت غارة في منطقة المتن، إلا أنه وبعد متابعة مكثفة واتصالات مع عدة مصادر، لم يتبيّن بشكل دقيق مكان وقوعها. المعلومات تضاربت بين ، تل الزعتر، والمنصورية، وسط حالة من البلبلة حول الموقع الحقيقي للغارة.

وحتى اللحظة، المعلومة شبه المؤكدة الوحيدة جاءت على لسان رئيس بلدية الدكوانة الذي أشار إلى أن الغارة وقعت في منطقة مار روكز، وتحديداً في باركينغ تابع لشركة كيا، من دون ورود معلومات مؤكدة بعد عن الإصابات أو الأضرار.

المتابعة مستمرة بانتظار تأكيد رسمي للموقع والتفاصيل.

