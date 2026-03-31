الجيش يتسلم 39 ناقلة جند VAB هبة من السلطات الفرنسية

أقيم في مرفأ حفل تسلم 39 ناقلة جند (VAB) مقدمة هبة من للجيش، بحضور المنتدبة لدى وزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامي أليس روفو، هرفيه ، العماد رودولف هيكل اللواء الركن حسان عوده، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقت روفو كلمة شددت فيها على "العلاقة الوثيقة بين الجيشين اللبناني والفرنسي"، مثنية على "دور في الحفاظ على الاستقرار الداخلي للبنان، في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية".

وكذلك، أكدت "دعم بلادها الجيش بوصفه الضامن لأمن ".

ومن جهته، ألقى عوده كلمة قال فيها: "نثمن عاليا وقوف إلى جانب لبنان، ونقدر مبادرتها القيمة إلى دعم الجيش، رغم التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومن ضمنها لبنان".

وأشار إلى أن "هذا الدعم يجسد عمق العلاقات بين البلدين، ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار، ويعزز قدرات المؤسسة العسكرية على تنفيذ مهماتها العملانية".

وفي الختام، سلم عوده كتاب شكر إلى روفو تقديرا لدور السلطات الفرنسية في دعم الجيش.