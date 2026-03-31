لبنان

الجيش يتسلم 39 ناقلة جند VAB هبة من السلطات الفرنسية

Lebanon 24
31-03-2026 | 12:20
الجيش يتسلم 39 ناقلة جند VAB هبة من السلطات الفرنسية
أقيم في مرفأ بيروت حفل تسلم 39 ناقلة جند (VAB) مقدمة هبة من السلطات الفرنسية للجيش، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير القوات المسلحة الفرنسية وشؤون المحاربين القدامي أليس روفو، السفير الفرنسي هرفيه ماغرو، ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقت روفو كلمة شددت فيها على "العلاقة الوثيقة بين الجيشين اللبناني والفرنسي"، مثنية على "دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي للبنان، في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية".

وكذلك، أكدت "دعم بلادها الجيش بوصفه الضامن لأمن لبنان".

ومن جهته، ألقى عوده كلمة قال فيها: "نثمن عاليا وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، ونقدر مبادرتها القيمة إلى دعم الجيش، رغم التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومن ضمنها لبنان".

وأشار إلى أن "هذا الدعم يجسد عمق العلاقات بين البلدين، ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار، ويعزز قدرات المؤسسة العسكرية على تنفيذ مهماتها العملانية".

وفي الختام، سلم عوده كتاب شكر إلى روفو تقديرا لدور السلطات الفرنسية في دعم الجيش.

 
