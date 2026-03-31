لبنان

وزير الدفاع دان التهديدات الإسرائيلية: تكرار نموذج غزة في الجنوب جريمة موصوفة

31-03-2026 | 12:02
أعرب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في بيان، عن إدانته الشديدة "للتصريحات الصادرة عن وزير الحرب الإسرائيلي، والتي لم تعد مجرد تهديدات، بل تعكس نية واضحة لفرض احتلال جديد لأراضٍ لبنانية، وتهجير قسري لمئات آلاف المواطنين، وتدمير ممنهج للقرى والبلدات الجنوبية".

وقال: "إن لبنان يرفض بشكل قاطع ومطلق هذه التهديدات التي تمثل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق لسيادته ووحدة أراضيه، واستخفافاً كاملاً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أن الحديث عن منع عودة اللبنانيين إلى أرضهم وتكرار “نموذج غزة” في جنوب لبنان يشكّل جريمة موصوفة لن يقبل بها لبنان ابداً".

اضاف: "إن أي محاولة لإنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، أو فرض سيطرة حتى نهر الليطاني، ستكون امعاناً في العدوان على الأرض اللبنانية والسيادة الوطنية، وستضع المنطقة أمام تصعيد خطير لا يمكن التنبؤ بتداعياته".

وطالب الوزير منسى "المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالخروج من دائرة الصمت غير المبرر، واتخاذ موقف واضح وصارم يضع حداً لهذه التهديدات"، معتبراً أن "التغاضي أو التردد لم يعد مقبولاً، بل يساهم في تشجيع المزيد من التصعيد"

