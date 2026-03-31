لبنان
بعد غارة طريق المطار… المبنى قد يُستهدف مجدداً
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
31-03-2026
|
12:46
بعد الغارة العنيفة التي شنّها العدو
الإسرائيلي
على مبنى على
طريق المطار
، والتي أدّت إلى أضرار كبيرة في هيكل المبنى من دون انهياره، أفاد مصدر أمني للبنان ٢٤ بوجود تخوّف جدي من أن يعاود العدو استهداف المبنى نفسه بغارة ثانية بهدف تدميره بشكل كامل.
المصدر حذّر بشكل واضح من العودة إلى المبنى أو الاقتراب من محيطه في الوقت الحالي، لأن خطر استهدافه مجدداً لا يزال قائماً، خصوصاً أن هذا الأسلوب يعتمد أحياناً عبر تنفيذ غارة أولى تتبعها غارة ثانية بعد تجمع الناس أو عودة السكان.
المصدر: خاص لبنان 24
تابع
