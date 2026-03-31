تكتل "لبنان القوي" يدعو الحكومة إلى مصارحة اللبنانيين

عقد تكتل " القوي" إجتماعه الدوري برئاسة فناقش الأوضاع العامة وأصدر البيان الآتي:1- وقف العدوان والتصدي لنتائجه، بما يوحي أنها تعتمد الحدّ الأدنى من الإتصالات الخارجية والتدابير الداخلية .ويدعو التكتل الحكومة الى مصارحة اللبنانيين بما تقوم به لوقف العدوان ومنع الفتنة واحتضان المواطنين المهجرين من قراهم وبلداتهم ومدنهم بفعل العدوان، وتوفير حاجاتهم المعيشية واتخاذ التدابير الإقتصادية والأمنية اللازمة في كل المناطق ودعم صمود المواطنين الذين قرروا البقاء في أرضهم في القرى الحدودية.2- يعتبر التكتل أن المسار الذي إنطلق به تحت عنوان حماية لبنان يشكل قاعدةً واضحة يبنى عليها وطنياً للتصدي لإنعكاسات الحرب وفي مقدمتها منع الفتنة التي يخطط لها أو يريدها البعض.