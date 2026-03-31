الأشغال في بيان: فرقنا أزالت أنقاض الغارة عن طريق المطار وأعادت فتحه أمام حركة السير

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أن "فرقها قامت، فور وقوع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في محيط طريق المطار، بأعمال إزالة الأنقاض وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، بعد أن أدى تناثر الركام إلى عرقلة المرور على هذا المحور الحيوي".
وقالت: "على الفور، انتشرت جرافات وفرق الصيانة التابعة للوزارة في الموقع، حيث عملت على رفع الركام وتنظيف المسلك وإزالة العوائق".
وأكدت الوزارة "استمرار جهوزية فرقها للتدخل السريع، بما يضمن إبقاء شبكة الطرق سالكة، لا سيما الطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، نظراً لأهميتها كأحد الشرايين الحيوية لحركة المواطنين".