أمر لافت: من كان اول الواصلين الى موقع الاستهداف في مار روكز؟

لفت مصدر أمني إلى أن سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية، ترافقها سيارتان بزجاج داكن ومن دون لوحات تسجيل، كانت أول الواصلين إلى موقع الاستهداف في – ، داخل مرأب كبير تابع لشركة Kia.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة وصلت إلى الموقع قبل وصول مخابرات الجيش والأجهزة الامنية والصليب الأحمر اللبناني حيث استغرق العثور على الموقع نحو ساعة. وعند وصول هذه الأجهزة، كانت سيارة إسعاف الهيئة الصحية تهمّ بالمغادرة.



وبحسب المعطيات ، طرحت الاجهزة الامنية علامة استفهام حول " نظرية الاستهداف بحد ذاتها، كون لا مستهدف ولا ضحايا، مع استبعاد صحة نظرية انه صاروخ"انزلق" خطأ من طائرة اسرائيلية"

Advertisement