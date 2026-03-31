استشهاد اثنين من المسعفين.. استهداف نقطة تجمع لكشافة الرسالة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة كفرا إستهدفت نقطة تجمع لكشافة الرسالة، وأدت إلى استشهاد اثنين من المسعفين وجرح اثنين آخرين إضافة إلى إصابة أحد عشر مدنيا بجروح.



وجددت وزارة الصحة العامة شجب استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي والتي تؤكد السعي إلى إعاقة عمليات الإنقاذ الإنساني بما يشكل خرقا متماديا للقانون الدولي الإنساني.

