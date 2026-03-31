الشرع: سوريا دفعت ثمن تدخل “حزب الله” على أراضيها

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه من واجب الدولة السورية حماية حدودها، مشيرا إلى أن سوريا دفعت ثمن تدخل “حزب الله” على أراضيها.
وقال الرئيس السوري إن بلاده ستبقى خارج أي صراع مرتبط بإيران، ما لم تتعرض لاستهداف مباشر.
وفي ما يتعلق بملف "قسد"، أشار إلى أن اتفاق دمجها في الدولة يسير بشكل إيجابي رغم بعض التعثر، مؤكدًا أن الدولة السورية باتت تتمتع بشرعية وطنية ودولية في مواجهة تنظيم "داعش".
وتطرق الشرع إلى العلاقات الخارجية، معتبرا أن بريطانيا ساهمت في دعم سوريا ورفع العقوبات، فيما أشار إلى استمرار العلاقات التاريخية مع روسيا، في إطار تحرك دبلوماسي نشط. كما انتقد الموقف الإسرائيلي، لافتًا إلى محاولات سابقة للحوار لم تفضِ إلى نتائج.
وشدد على أن أولوية المرحلة هي تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال بناء مؤسسات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مؤكدًا سعي سوريا للنأي بنفسها عن التوترات الإقليمية.
