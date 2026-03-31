تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الشرع: سوريا دفعت ثمن تدخل “حزب الله” على أراضيها

Lebanon 24
31-03-2026 | 15:45
A-
A+
الشرع: سوريا دفعت ثمن تدخل “حزب الله” على أراضيها
الشرع: سوريا دفعت ثمن تدخل “حزب الله” على أراضيها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه من واجب الدولة السورية حماية حدودها، مشيرا إلى أن سوريا دفعت ثمن تدخل “حزب الله” على أراضيها.

وفي جلسة حوارية في تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية لندن، أكد الشرع أن بلاده تمضي في مسار سياسي قائم على الحوار الوطني، مشيرًا إلى صدور الإعلان الدستوري وإجراء انتخابات مجلس الشعب، على أن تُستكمل المرحلة الانتقالية بانتخابات حرّة. كما شدد على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، معتبرا أن وجود جماعات مسلّحة لم يعد مقبولا.

وقال الرئيس السوري إن بلاده ستبقى خارج أي صراع مرتبط بإيران، ما لم تتعرض لاستهداف مباشر.

وفي ما يتعلق بملف "قسد"، أشار إلى أن اتفاق دمجها في الدولة يسير بشكل إيجابي رغم بعض التعثر، مؤكدًا أن الدولة السورية باتت تتمتع بشرعية وطنية ودولية في مواجهة تنظيم "داعش".

وتطرق الشرع إلى العلاقات الخارجية، معتبرا أن بريطانيا ساهمت في دعم سوريا ورفع العقوبات، فيما أشار إلى استمرار العلاقات التاريخية مع روسيا، في إطار تحرك دبلوماسي نشط. كما انتقد الموقف الإسرائيلي، لافتًا إلى محاولات سابقة للحوار لم تفضِ إلى نتائج.

وشدد على أن أولوية المرحلة هي تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال بناء مؤسسات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مؤكدًا سعي سوريا للنأي بنفسها عن التوترات الإقليمية.

العلامات الدالة

لبنان

عربي-دولي

البريطانية

الإسرائيلي

البريطاني

حزب الله

دبلوماسي

العقوبات

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24