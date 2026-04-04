اجراءات امنية مشددة في بيروت والحجار يؤكد:لسلامة المواطنين والممتلكات وضبط المخالفات

واصل العدو الاسرائيلي امس إرساء ما بات يعرف بالمنطقة العازلة أو المنطقة الأمنية جنوب نهر الليطاني، حيث مضى في اعمال القتل والتدمير والتجريف للقرى والبلدات وتغيير معالمها وقطع الأوصال وخطوط الإمداد.

في المقابل، تشهد مند فترة إجراءات أمنية مشددة تتولاها بالتعاون والتنسيق مع الجيش مع تزايد النزوح إلى العاصمة، وذلك لمنع الانزلاق نحو الفوضى والتوترات الاجتماعية بسبب الاكتظاظ بالسكان والنازحين.

وقال والبلديات أحمد : «تقوم بواجباتها لحفظ أمن الوطن والمواطن وترسيخ مبدأ سيادة القانون. وضباطها وعناصرها على تأهب تام في معالجة أي خلل أمني للمحافظة على الاستقرار الداخلي ولمنع الانفلات من خلال تسيير دوريات في بيروت وإقامة نقاط تمركز ثابتة في عدد من الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، وذلك على مدار الساعة، في إطار الحفاظ على الأمن ونشر الطمأنينة بين المواطنين رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها لمعالجة أي خلل ولحفظ الأمن في بيروت وسائر المناطق اللبنانية».

وأضاف لـ «الأنباء الكويتية»:"تأتي الإجراءات ضمن خطة أمنية مستمرة تهدف إلى سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في مدينة بيروت وضبط المخالفات، عبر تكثيف الدوريات واتخاذ التدابير الاستباقية، بالتعاون والتنسيق مع الجيش وكل لتأمين الراحة العامة، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة».