سلام بمناسبة عيد الفصح: القيامة الوطنية تبدأ من الداخل

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصّة "أكس":"فصح مجيد للمسيحين اللذين يتبعون التقويم وللبنانيين جميعاً… ودعوتي اليهم اليوم ان يستلهموا من كلمات غبطة البطريرك بالأمس:" تعلّمنا أن الحجر لا يبقى، وان ما يبدو مستحيلاً يمكن ان يتغيّر. إن القيامة الوطنية تبدأ من الداخل، من إنسان يقرّر أن يقوم، أن يتمسّك بالحقيقة، أن يعمل من أجل الخير العام".