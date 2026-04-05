تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكباش الداخلي تراجع بإنتظار نتائج المعركة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
05-04-2026 | 02:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم الضجيج المرتفع في الإعلام، يبدو أن الكباش الداخلي في لبنان يكاد يتلاشى سياسياً بشكل ملحوظ. فالمواقف العلنية لا تزال حادة في الشكل، لكن في العمق هناك إدراك متزايد لدى معظم القوى بأن المعركة الدائرة في المنطقة تجاوزت قدرة الداخل اللبناني على التأثير في مسارها.
 
ما يجري اليوم لم يعد محصوراً ضمن حسابات داخلية ضيقة، بل بات جزءاً من صراع أوسع بكثير، تتحكم فيه معادلات إقليمية ودولية لا يستطيع لبنان تعديل اتجاهها أو تغيير نتائجها.
 
 
هذا التحول في النظرة هو ما يفسر التراجع الواضح في حدّة المواجهة السياسية الفعلية، حتى لو استمر الخطاب الإعلامي المرتفع. فالقوى السياسية تدرك أن أي تصعيد داخلي في هذه اللحظة قد يكون مكلفاً للغاية، ليس فقط على مستوى التوازنات السياسية، بل على مستوى استقرار الدولة نفسها.
 
 
 ومع توسّع رقعة المواجهة في المنطقة، بات واضحاً أن ما يحدث داخل لبنان لم يعد العامل الحاسم، بل مجرد تفصيل ضمن صورة أكبر.
في المقابل، تراجعت إسرائيل بشكل ملحوظ على مستوى الطموحات المعلنة. فالتسريبات التي نُقلت عن قائد القيادة الشمالية لدى الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، عكست حالة صدمة داخل تل أبيب من أداء الحزب، وأظهرت وجود فجوة واضحة بين ما كانت المؤسسة العسكرية تعتقده قبل المواجهة، وبين ما واجهته فعلياً على الأرض.
 
هذه الفجوة لم تكن تقنية فقط، بل نفسية واستراتيجية أيضاً، إذ بدت الحسابات الإسرائيلية أكثر حذراً وأقل اندفاعاً مما كان متوقعاً في المراحل الأولى.
 
هذا الواقع انعكس بدوره على المزاج السياسي الداخلي في لبنان. فحين تتراجع الطموحات الإسرائيلية وتصبح أكثر محدودية، تفرض العقلانية نفسها على القوى السياسية المحلية، التي باتت تدرك أن خوض معارك داخلية قاسية ضد"الحزب" في هذا التوقيت قد يدفع البلاد نحو مواجهة داخلية مدمرة بعد انتهاء الحرب، وهو سيناريو لا يبدو أن أحداً مستعد لتحمل كلفته.
ومن اللافت أيضاً أن "الحزب" نفسه لا يظهر أي رغبة في فتح جبهات داخلية، بل على العكس من ذلك ، يبدو حريصاً على الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني. فالأولوية لديه حالياً تتركز على إدارة المواجهة مع اسرائيل، وتجنب أي إشكالات داخلية يمكن أن تستنزف الجهد أو تخلق بيئة توتر إضافية داخل البلاد.
 
كل هذه المعطيات تشير إلى أن لبنان يتجه نحو مرحلة من "الستاتيكو" السياسي الطويل، تتراجع فيها المبادرات الحادة، وتتقدم فيها حسابات الانتظار والترقب. فالمشهد الداخلي بات معلقاً إلى حد كبير بنتائج المعركة الكبرى في المنطقة، ما يعني أن القرار السياسي في بيروت سيبقى مؤجلاً، وأن القوى المختلفة ستفضّل تجميد الصراعات المباشرة بانتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية.
 
Advertisement
المصدر: خاص
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

القوى السياسية

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب

الشمالي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24