قداس عيد الفصح في بكركي بحضور الرئيس عون والسيدة الأولى

وصل رئيس الجمهورية ، العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى، السيدة نعمت عون، اليوم إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الفصح.وقبل بدء القداس، عقد خلوة خاصة مع البطريرك .