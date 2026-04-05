الرئيس عون من بكركي: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلامًا

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن السلم الاهلي خط احمر والذي يحاول المساس به او اثارة النعرات الطائفية والمذهبية يقدم خدمة لاسرائيل، والاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية جاهزة للتعامل معه، مشيراً الى أنه لا خوف من الحرب الاهلية او الفتنة الداخلية لأن الشعب اللبناني واع وتعب من الحروب.







وشدد على اهمية الاهتمام بـ"أهلنا النازحين الذين تركوا بيوتهم وارضهم جراء الاعتداءات الاسرائيلية" مؤكداً على ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على كرامتهم، موجهاً التحية للصامدين في القرى الحدودية ومؤكداً على القيام يوميًا باتصالات للتخفيف من معاناتهم وبذل المستحيل لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لهم.







وإذ ادان بشدة الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأبرياء، مؤكداً أنها انتهاك واضح القانون الدولي الانساني، خصوصا للمادة الرابعة من اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وعدم التعرض للمؤسسات والمنشآت المدنية، طالب رئيس الجمهورية الدول الصديقة بالتدخل لوقف هذا الجنون الذي تمارسه اسرائيل.







وجدد التأكيد على ان هناك من أحب جرّ إلى حروب لا علاقة له بها وربطه بمصير المنطقة وتساءل: ماذا سيستفيد لبنان من هذه الحرب ؟ مؤكداً على أن التفاوض ليس تنازلًا، والدبلوماسية ليست استسلامًا.







ورفض رئيس الجمهورية التهجم على الجيش، مؤكداً أن من يتعرض للجيش يكون بلا شرف، كاشفاً من جهة ثانية على ان العلاقة مع الرئيس بري ممتازة كما مع رئيس الحكومة، داعياً وسائل الاعلام الى المشاركة في المحافظة على السلم الاهلي عبر اعتماد لغة التهدئة.







مواقف رئيس الجمهورية جاءت بعد الخلوة التي عقدها قبل ظهر اليوم مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبيل مشاركته واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون في قداس احد القيامة الذي ترأسه البطريرك الراعي على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، كنيسة القيامة، وعاونه فيه المطارنة: حنا علوان، انطوان عوكر والياس نصار، والرئيس العام للرهبنة المريمية الاباتي ادمون رزق وخدمته جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الاب خليل رحمه، بحضور وزراء: الدفاع اللواء ميشال منسى، السياحة لور الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، ونواب حاليين ووزراء ونواب سابقين وقائد الجيش العماد رودولف هيكل إضافة الى عدد من كبار الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة وعدد من القضاة والمدراء العامين والدبلوماسيين اللبنانيين ونقباء المهن الحرة وشخصيات سياسية ورسمية وروحية واعلامية .







وكان رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى وصلا الى الصرح البطريركي في بكركي عند التاسعة والربع صباحا، وكان في استقبالهما عند مدخل الصرح المطارنة علوان وعوكر ونصار والاب فادي تابت، ثم توجه الجميع الى الجناح البطريركي حيث كان البطريرك الراعي في الاستقبال عند المدخل وانتقل الجميع الى الصالون الكبير حيث تم تبادل التهاني بعيد الفصح والتقاط الصور التذكارية، عقد بعدها رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي خلوة في مكتب البطريرك تم خلالها التداول في الاوضاع العامة وآخر التطورات.







عون







بعد الخلوة انتقل الرئيس عون واللبنانية الاولى الى باحة الصرح حيث هنأ رئيس الجمهورية الإعلاميين بالعيد وقال:" ككل عام احببنا أن نشارك صاحب الغبطة بقداس الفصح الذي يرمز الى القيامة بعد الجلجلة والعذاب، قيامة لبنان التي ننتظرها منذ سنوات، في ظل ظروف الحرب والمآسي التي تحصل، والحرب التي كانت خارجة عن ارادة الحكومة والشعب، وفي ظل هذا الدمار والتهجير، كان اهتمامنا كله منصبا على ثلاثة امور اساسية:







-اولا المحافظة على السلم الاهلي، وهنا اريد ان اكون واضحاً. لقد قلت منذ ايام ان اليد التي ستمتد على السلم الاهلي ستقطع. فالسلم الاهلي خط احمر والذي يحاول المساس به او اثارة النعرات الطائفية والمذهبية هو يقدم خدمة لاسرائيل وهو امر اخطر من الاعتداءات الاسرائيلية التي تحصل على لبنان، لكن الاجهزة الامنية جاهزة، والمؤسسة العسكرية جاهزة للتعامل معه. لا يوجد خوف من الحرب الاهلية او الفتنة الداخلية لأن الشعب واع وتعب من الحروب، كما ان المسؤولين بأغلبيتهم يعون خطورة هذا الوضع . واقول لاصحاب الاحلام، ولمن لديهم فائضاً من الاحلام والاوهام، وهم يرغبون بالعودة الى زمن الـ 1975 وهم يعيشون في هذا الزمن، اقول لهم ان الظروف تغيرت. وأؤكد هنا ان مسؤولية المحافظة على السلم الاهلي هي مسؤولية مشتركة، من الطبقة السياسية، والسلطات الروحية والقضائية، كما هي ايضاً من مسؤولية وسائل الاعلام التي للأسف هناك البعض منها يؤدي دورا مدمرا في هذا المجال. فما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام، لا يسمى حرية تعبير. نحن مع حرية التعبير ولكن الحرية المسؤولة. فالحرية المطلقة هي فوضى، وسقفها الامن الوطني. وما يحصل اليوم نسميه توحشا اجتماعيا وانا اطلب منكم كإعلاميين وكوسائل اعلام ان تشاركوا في المحافظة على السلم الاهلي وان تعملوا على التهدئة عبر تخفيف هذه اللهجة. فتكفينا الاعتداءات الاسرائيلية و"ألف عدو خارج الدار ولا عدو واحد داخل الدار". ومع كل ما يحصل اطمئن الجميع ان لا احد يسعى للمساس بالسلم الاهلي او العمل للفتنة لأن اللبنانيين قد تعبوا من الحروب.







-أما النقطة الثانية، فهي الاهتمام بأهلنا النازحين، من خلال تأمين أماكن إيواء لهم، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة والكرامة. وهنا أود أن أتوجه بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة والكرسي الرسولي التي ترسل مساعدات إنسانية، وإلى المنظمات الدولية، وكذلك إلى الحكومة اللبنانية بمختلف وزاراتها، التي تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على كرامة اهلنا النازحين. كما أشكر الصليب الأحمر الذي سقط له شهداء،والدفاع المدني،والأجهزة الأمنية، والجيش اللبناني، الذين يؤدون واجبهم للحفاظ على كرامة اهلنا النازحين. ولا يمكنني هنا ان أنسى شكر جميع اللبنانيين الذين احتضنوا أهلهم مما يعكس ثقافتنا وعاداتنا.كما اوجه تحية كبيرة لأهلنا الصامدين في الجنوب، وخاصة أولئك المقيمين على الحدود، من مزارع شبعا إلى رميش ودبل وعين إبل. نحيّي صمودكم، ونؤكد أننا لم ننساكم. نحن نقوم يوميًا باتصالات للتخفيف من معاناتكم، ونعلم جيداً الظروف الصعبة التي تعيشونها، وسنبذل المستحيل لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لكم.







- أما بالنسبة للنقطة الثالثة، وهي تتعلق بالحرب العبثية التي يشهدها لبنان. نحن نجري اتصالات مستمرة مع مختلف الدول للتخفيف من مآسي هذه الحرب. ولا يسعني هنا إلا أن أدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والأبرياء، والتي للأسف تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ولا سيما للمادة الرابعة من اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وعدم التعرض للمؤسسات والمنشآت المدنية. ونطالب الدول الصديقة التي نحن على اتصال دائم معها، بالتدخل لوقف هذا الجنون الذي تمارسه اسرائيل.







قد يكون هدف تحويل جنوب لبنان إلى غزة، ولكن كان من واجبنا ألا نسمح لها بجرنا الى ذلك. اما بالنسبة الى التفاوض، فعندما دعونا اليه سمعنا من البعض يقول، ماذا سنستفيد من الدبلوماسية؟ وأنا اسأله بدوري: بماذا سيستفيد لبنان من الحرب التي جررته اليها؟ لقد تجاوز عدد الشهداء 1400، وعدد الجرحى 4000، وهناك آلاف المنازل المدمرة، وأكثر من مليون ومئتي ألف نازح يعيشون في ظروف صعبة. فهل كان هذا الخيار الأفضل؟ ايهما افضل ان نذهب الى التفاوض او الى الحرب؟ واقول لهؤلاء، كلا، إن التفاوض ليس تنازلًا، والدبلوماسية ليست استسلامًا. ففي غزة، وبعد دمار هائل وسقوط نحو 80 الف ضحية، انتهى الأمر بالتفاوض. فلماذا لا نتفاوض الآن لوقف هذه المآسي والنزف الذي يعاني منه لبنان، بدل انتظار تفاقم الوضع؟ كما اسأل ، كيف كان سيكون وضع لبنان الاقتصادي والاجتماعي لولا هذه الحرب؟ ولكن للأسف، هناك من أحب أن يجرّ لبنان إلى حروب لا علاقة له بها، وربطه بمصير المنطقة. في أي حال نحن مستمرون في اتصالاتنا، ولن نتوقف حتى نتمكن من إنقاذ ما تبقى من بيوت غير مدمرة، و انقاذ من لم ينزح بعد، ووقف النزف والقتل والدمار والجراح.







وهنا اريد ان أتوجه بالتعزية إلى عائلات الشهداء، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما أعزي قوات "اليونيفيل"،ولا سيما الوحدة الإندونيسية، والحكومة الإندونيسية، على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان. وأشكر هذه القوات على جهودها التي تبذلها في الجنوب مع سائر الهيئات الانسانية والروحية لتأمين المساعدة للأهالي الصامدين.







وأخيرا، للأسف هناك من يتهجم على القوى الامنية والجيش، ونسمع دائماً، من يتساءل: اين الجيش وماذا فعل؟ وأنا أسأل هنا من ينتقد الجيش ويتهجم عليه: ماذا قدمت انت للجيش؟ فعندما تريد هذا الجيش،تطلب منه ان يعمل وفقاً لحساباتك واجنداتك الخاصة. إلا أن الجيش يعمل وفق المصلحة الوطنية ويعلم جيداً كيف يؤدي مهامه.ولولا وجود الجيش، لما كنا ننعم اليوم بالأمن ونصلي في بكركي. فمن يمس ويتعرض للجيش يكون بلا شرف. ومن لديه مشكلة، فليتوجه للقاء قائد الجيش ويعرضها امامه، وليس عبر الهجوم عليه في الاعلام .وإن شاء الله ان تكون بداية القيامة التي ننتظرها للبنان منذ زمن".







سئل: تحدثتم عن الاتصالات الخارجية، فما هو وضع الاتصالات الداخلية، سواء بالنسبة لموضوع التفاوض او بالنسبة لتطبيق خطاب القسم وقرارات الحكومة، فهل فعلاً هناك برودة في هذه الاتصالات؟







أجاب: "أبداً. إذا كنت تقصد العلاقة مع الرئيس بري، فأنا أؤكد أنها ممتازة وأطمئن من يهمهم الاضاءة على أن علاقتي مع الرئيس بري سيئة، وقد اتصل بي امس لتهنأتي بالفصح. وكذلك مع رئيس الحكومة، ونحن نقوم بواجبنا. لقد طرحنا مبادرة تبدأ بالبند الاول وهو وقف إطلاق النار تمهيدًا لإطلاق المفاوضات. إلا أننا لم نتلقَّ ردًا من الطرف الآخر حتى الآن".







سئل: هناك موضوع يعتبر جزء من كل ولكنه حمل تأويلاً كثيرا. هل وافقتم على طرد السفير الايراني؟







أجاب: "التقيت أكثر من مرة بالرئيس الايراني بزكشيان كما بوزير الخارجية الايراني، وكان دائماً هناك تأكيد على السعي لاقامة علاقات جيدة بين لبنان وايران تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وأنا أكتفي بهذا الجواب. ومعلوم إن السفير ليس سفيراً ولم يقدم اوراق اعتماده بعد. فإذاً هو موجود في السفارة ولكن من دون وظيفة".







سئل: لقد تحدثتم عن دور الاعلام ومسؤوليته. ان اهالي القرى الصامدة اليوم في الجنوب حمّلونا امانة لنقلها الى فخامتكم ويتساءلون عن كيفية تأمين صمودهم في هذه القرى بعدما فقدوا معظم مقومات الحياة؟ وما هي الضمانات التي تستطيعون تقديمها لهؤلاء الاهالي الذين ينتظرون هذا الخطاب، وان تقدموا لهم الضمانات كي يبقوا في ارضهم؟







اجاب: "عندما تحدثت عن مسؤولية الاعلام ودوره، اشرت الى بعض وسائل الاعلام والاعلاميين ولم اشمل الجميع. وأؤكد ان هناك اعلاميين محترمين يتصرفون بمسؤولية وبحس وطني. أما بالنسبة لأهل القرى الجنوبية الصامدة، نحن نجري اتصالاتنا ولكن بكل صراحة اقول انه لا توجد ضمانة مع الاسرائيلي . ونعمل عبر الصليب الأحمر والصليب الاحمر الدولي والمنظمات الدولية واصدقائنا في الخارج والفاتيكان والاوروبيين والاميركيين للضغط على اسرائيل من أجل فتح ممرات إنسانية لإيصال المواد الغذائية والطبية لاهلنا. وهنا اريد ان اعطي مثلاً بسيطاً، هناك قسطل مياه تضرر في هذه القرى يجر المياه الى مرجعيون والقليعة، وقائد الجيش اجرى اتصالاته مع "الميكانيزم" كما اجرينا اتصالاتنا امس مع الصليب الاحمر اللبناني والدولي. ومصلحة مياه الجنوب جاهزة لاصلاح العطل ولكن، الى الآن وللأسف لم نحصل على موافقة من اسرائيل. إن هذا الامر لن يردعنا وسنواصل اتصالاتنا لتأمين مقومات الحياة لاهلنا في الجنوب. المسيح قام وينعاد عليكم".





الراعي







بعد ذلك توجه الرئيس عون واللبنانية الأولى الى كنيسة القيامة حيث أقيم القداس.







وبعد الانجيل، القى البطريرك الراعي عظة قال فيها: "يسعدني أن أرحّب بكم وبالسيدة اللبنانية الأولى، في عيد قيامة الرب يسوع، محاطًا بهذا الجمهور الكريم من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب المقامات السياسية والعسكرية والقضائية والمدنية. فحضوركم يضفي على العيد معنًى وطنيًّا وروحيًّا عميقًا. فيطيب لي، مع إخواني السادة المطارنة والآباء، أن أقدّم لكم التهاني بالعيد ممزوجة بالدموع على ضحايا الحرب المفروضة علينا بين وإسرائيل، وعلى البيوت والمؤسسات المدنية والدينية المهدَّمة، وعلى مئات الألوف من اللبنانيين المشرَّدين من دون مأوى في أصعب فصول السنة، وعلى آلاف الجرحى. وقلبكم على الصامدين بقلق في بلداتهم طالبين العيش بسلام، وهم يرفضون هذه الحرب المفروضة عليهم. ولكن من حقّهم، بحكم الواجب الدولي فتح ممرّات إنسانية تحميهم من الحصار، وتنقل إليهم المواد الغذائية والأدوية والحاجات الأساسية. بحكم كلٍّ من اتّفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بموادها 23، 55، 56 و59؛ والبروتوكول الإضافي الأوّل للعام 1977 بمادّتيه 54 و70؛ وقرار مجلس الأمن 1701 بمادّته 11 (د)".







أضاف: "نحن نعلم وجعكم، فخامة الرئيس، على رؤية شعبكم المشرذَم، المبدَّد، وهو كخراف لا راعي لها. ونعرف أيضًا مساعيكم ليلًا ونهارًا لإيقاف الحرب وويلاتها ودمارها، ولاستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، ولإعادة الحياة الطبيعية إلى الدولة ومؤسساتها، ولضخّ الحياة في العناصر الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولمساعيكم لدى الدول الصديقة من أجل المساهمة في تحقيق مطالبكم باسم لبنان وشعبه. لكننا، مع فخامتكم وهذا الجمهور من المؤمنين، نؤمن إيمانًا ثابتًا بأنّ المسيح القائم من الموت سيقيم لبنان من حالة الموت إلى الحياة، وسيقيم كل إنسان من موت قلبه بالخطايا والحقد والبغض وروح الشر إلى حالة قيامة بالنعمة الإلهية، وإلّا لكان إيماننا، بحسب تعبير بولس الرسول، باطلًا، ولكنّا موتى بخطايانا، ولكان تبشيرنا باطلًا. أجل، "فيسوع الذي صُلب قد قام" (مر 16: 6). ولذا لم يعد للموت الكلمة الأخيرة، ولم يعد القبر نهاية الإنسان، بل صار معبرًا إلى الحياة".







وتابع: "المسيح بقيامته فتح أمام البشرية أفقًا جديدًا. لم تعد حياتنا محكومة بالخوف، ولا مستقبلنا مرهوناً باليأس. القيامة هي إعلان أن الله أقوى من الشر، وأن المحبة أقوى من الكراهية، وأن النور ينتصر دائماً على الظلمة. القيامة ليست حدثًا مضى وانتهى، بل هي حضور دائم. هي دعوة لكل واحد منا أن يخرج من قبره الخاص: من الخوف، من الحقد، من الانقسام، من الأنانية، ومن كل ما يُميت الإنسان في داخله. هي دعوة لنقوم مع المسيح، ولنحيا حياة جديدة، حياة الرجاء. لقد قام المسيح مرة واحدة، ولكن قيامته مستمرة في كل قلب يؤمن، وفي كل إنسان يختار الحياة بدل الموت، والمصالحة بدل الخصام، والمحبة بدل الكراهية".







وقال: "في عمق الإيمان المسيحي، القيامة هي حجر الزاوية، وهي أساس رجائنا، وضمان خلاصنا. في الليتورجيا، نعيش هذا السر لا كذكرى، بل كحقيقة حاضرة. فالكنيسة تعلن: "المسيح قام!" وكأن الحدث يحدث الآن. لأن القيامة تدخل في الزمن وتحوّله. هذا العيد هو عيد الحياة الجديدة. هو انتقال من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور، من الخوف إلى الحرية. في القداس الإلهي، نختبر هذا العبور، فنصبح نحن أيضاً شهوداً للقيامة، مدعوين أن نحمل نورها إلى العالم. القيامة، لاهوتياً، هي انتصار الله في الإنسان. وليتورجياً، هي مشاركة الكنيسة بهذا الانتصار. ووجودياً، هي دعوة لكل واحد منا أن يعيش هذا الانتصار في حياته اليومية".







أضاف: "أتطلبن يسوع الناصري؟ إنّه قام وليس ههنا". بهذا الإعلان انفتح أفق الحياة، وأمام واقعنا الوطني اليوم، نقف أمام تحديات كبيرة تثقل كاهل وطننا. لبنان يعيش مرحلة دقيقة، تتراكم فيها الأزمات، وتتداخل فيها التحديات. دمار وقتل وتهجير، اعتداءات وتعديات مستمرة على الأرض والسيادة، أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية أثقلت كاهل المواطنين، تراجع في مؤسسات الدولة، وواقع عام أدخل البلاد في حالة من القلق والجمود. وهذه الاعتداءات، وهذه الحروب، هي أمر مرفوض من الدولة ومن الشعب، لأنها تمسّ كرامة الإنسان وتضرب استقرار الوطن، ولا يمكن أن تُقبل كأمر واقع. لكن القيامة تقول لنا: ليس هذا هو المصير. الواقع مهما اشتدّ لا يُلغي الرجاء. والأزمات مهما تعاظمت لا تقفل الطريق. لبنان ليس بلداً للموت، بل للحياة. هو بلد قام عبر تاريخه مرات عديدة، وكل مرة نهض من تحت الركام. واليوم، هو مدعو إلى قيامة حقيقية، قيامة ثابتة، قائمة على الحق والحياة. مدعو، لكي يعيش بسلام دائم ويؤدّي دوره وسط الأسرة العربية والدولية، وأن ينعم بنظام الحياد الإيجابي، المعترف به من الأسرة الدولية، كما طلبتم، فخامة الرئيس، في خطاب القسم".







وختم: "المسيح قام مرة واحدة، وفتح باب الحياة، ولبنان مدعو أن يقوم قيامته الصادقة الثابتة الحقيقية، قيامته التي تعيد إليه رسالته، وتثبّت حضوره، وتؤكّد دوره. إن القيامة الوطنية تبدأ من الداخل: من إنسان يرفض الاستسلام، من ضمير حيّ يتمسّك بالحقيقة، من إرادة صادقة تعمل للخير العام. تبدأ من مواطن يكون ولاؤه لوطنه قبل أي انتماء آخر، ومن مسؤول يحمل الأمانة بصدق، ويجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فلا يحمي لبنان إلا الدولة. الدولة القوية، العادلة، القادرة. وجيشها وقواها الأمنية هم الضمانة الحقيقية للاستقرار. نحن أبناء رجاء، ونؤمن أن لبنان قادر أن يقوم، لأن فيه إرادات حيّة، ولأن فيه إيماناً عميقاً بأن الحياة أقوى من كل موت. فالمسيح قام! حقًّا قام!"







وبعد انتهاء القداس هنأ الرئيس عون واللبنانية الاولى البطريرك الراعي بالعيد وغادرا بكركي الى قصر بعبدا.







