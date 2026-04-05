مشاهد لغارات الضاحية والجناح.. قصف عنيف وهذا ما تمّ استهدافه

شنّ العدو ، قرابة الساعة 12 ظهر اليوم، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الجناح.

وذكرت المعلومات أن الغارة الأولى طالت منطقة الجاموس وتحديداً محطة الأمانة، فيما الثانية استهدفت مبنى يقع في محيط .

أيضاً، أفيد عن إلقاء بالونات حرارية فوق والضاحية.



بالفيديو.. لحظة استهداف العدو الإسرائيلي لمبنى في منطقة الجناح - محيط قناة "الميادين"

وتأتي هذه إثر إنذار أطلقه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح الأحد، إذ هدّد بقصف عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشملَ الإنذار مناطق حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، ، تحويطة والشياح.