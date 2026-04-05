العمار في عيد الفصح: نتضامن مع اخوتنا النازحين لنعيش روح القيامة رغم الصعاب

أكد راعي أبرشية المطران مارون خلال ترؤسه قداس بمعاونة الابرشي اسقف مارون والشماس ربيع عيد ، في حضور ابناء الرعية و الابرشية أنه "بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها بوطننا والتهديدات التي نقراها ونسمعها دائما، ورؤية والمهجرين من أهلنا، الا اننا نتضامن معهم في الوقت ذاته لنعيش روح التي نحيييها اليوم في هذا العيد من خلال تعاطفنا مع جميع أهلنا الذين تركوا بيوتهم واشغالهم وجنى عمرهم ورزقهم وقد دمرته الحرب".





وأضاف: "كلّ منا يعبر عن تعاطفه تجاههم بطريقته الخاصة، ونسأل الله من أعماق قلبنا أن تنتهي هذه الحرب، ليرد لنا السلام ونحتفل جميعاً بالعيد والقول قام حقاً قام".

Advertisement