بعد تهديد طريق المصنع.. معبر "مفتوح" بين لبنان وسوريا

أوضح مدير العلاقات في للمنافذ والجمارك مازن أن بإمكان المسافرين المضطرين للدخول إلى ، ولا سيما ممن لديهم حجوزات سفر عبر ، العبور حالياً عبر منفذ جوسية الحدودي في ، باعتباره خياراً متاحاً لضمان متابعة سفرهم.



وبحسب ما أوردت وكالة " " للأنباء، فقد أكد علوش أن "منفذ جديدة يابوس الحدودي لا يزال مغلقاً من الجانب اللبناني، حتى إشعار آخر"، وأضاف: "نؤكد حرص الهيئة على متابعة المستجدات بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات فور ورودها".

ويأتي هذه الإعلان بعد إغلاق معبر المصنع بين لبنان وسوريا إثر إصدار الجيش ، ليل السبت، تهديداتٍ بقصف المعبر بذريعة نقل معدات قتالية عبره.