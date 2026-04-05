Advertisement

لبنان

بعد تهديد طريق المصنع.. معبر "مفتوح" بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
05-04-2026 | 07:20
بعد تهديد طريق المصنع.. معبر مفتوح بين لبنان وسوريا
أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن بإمكان المسافرين المضطرين للدخول إلى لبنان، ولا سيما ممن لديهم حجوزات سفر عبر مطار بيروت الدولي، العبور حالياً عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص، باعتباره خياراً متاحاً لضمان متابعة سفرهم.
 
 
وبحسب ما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء، فقد أكد علوش أن "منفذ جديدة يابوس الحدودي لا يزال مغلقاً من الجانب اللبناني، حتى إشعار آخر"، وأضاف: "نؤكد حرص الهيئة على متابعة المستجدات بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات فور ورودها".
 
 
ويأتي هذه الإعلان بعد إغلاق معبر المصنع بين لبنان وسوريا إثر إصدار الجيش الإسرائيلي، ليل السبت، تهديداتٍ بقصف المعبر بذريعة نقل معدات قتالية عبره.
 
 
 
Advertisement
هيئة البثّ الإسرائيلية: واشنطن طلبت من تل أبيب تعليق الهجوم على معبر المصنع بين لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءات احترازية وتعزيز أمني مشدد على معبر المصنع وسط تهديدات بقصفه
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات السورية تعلن إعادة فتح معبر المصنع الحدودي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: تحذير إلى جميع المتواجدين في منطقة معبر المصنع على الحدود السورية-اللبنانية وإلى جميع المسافرين على طريق M30
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24

Advertisement
