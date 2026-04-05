تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
البطريرك ميناسيان في قداس الفصح: لبنان الذي نريده هو لبنان الرسالة والحياد
Lebanon 24
05-04-2026
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك قداس أحد
القيامة
في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر و إيليا النبي - الدباس، عاونه في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة، وحشد غفير من المؤمنين وبعد تلاوة الإنجيل المقدّس ألقى البطريرك ميناسيان عظة جاء فيها:لقد مرّ أسبوع على آلام فادينا ومخلّصنا يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، وانتهت أحداثه الظاهرة عندما عُلِّق على خشبة
الصليب
، خشبة العار التي حوّلها بدمه إلى خشبة مجدٍ وخلاص. وعاد الحشد الذي رافقه حتى الجلجلة إلى حياتهم وأعمالهم وأثقالهم اليومية، وكأن شيئًا لم يحدث، غير مبالين بسرّ الفداء الذي تمّ أمام أعينهم.
وهكذا نحن أيضًا، الذين شاركنا بالأمس في مسيرة رتبة دفنه اثناء الجمعة المباركة، المسماة بالجمعة العظيمة. شارك البعض بخشوعٍ وصلاة، بينما تعامل معها آخرون وكأنها مجرد مناسبة أو مهرجانٍ خالٍ من المعنى الروحي. مرّت تلك الأيام الثقيلة المملوءة بالعذاب والحرمان والألم، ولم يبقَ منها إلا الذكرى، ذكرى الجلجلة، تلة العار التي صارت بالإيمان تلة المجد.
ورغم كل ما نعيشه ونختبره في هذه الرتب الطقسية من مشاعر الحزن والتأمل، تبقى هناك حقيقة إيمانية ثابتة لا تتغيّر: أن المسيح قام من بين الأموات، وداس الموت بالموت، ووهبنا الحياة الجديدة. لذلك نصرخ مع الرسول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا جحيم؟
المسيح القائم أعطانا حياة جديدة، حياة متحرّرة من عبودية الخطيئة ومن قيود الموت الأبدي. هذه هي الصورة الحقيقية للخلاص التي منحنا إياها المخلّص، ليس فقط بآلامه، بل بمحبته اللامتناهية التي بلغت ذروتها على الصليب.
هذه هي ثمرة كلمته لتلاميذه في بستان الزيتون: "ليس لأحد حبٌّ أعظم من هذا: أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبّائه" (يو 15:13).
نعم، هذه هي قمّة المحبة، محبة البذل والعطاء والتضحية. لذلك نحن أيضًا، مهما اشتدّت علينا الصعوبات، ومهما قست الحروب، وكثر الظلم وسقط الأبرياء، فإننا مدعوون إلى القيامة. قيامة من اللامبالاة، قيامة من اليأس، قيامة من الموت الأخلاقي والروحي، قيامة على مثال المسيح الفادي. ومن قلب إيماننا بقيامة المسيح، نرفع صلاتنا اليوم من أجل قيامة
لبنان
. نصلّي لكي يقوم لبنان من أزماته المتراكمة، لكي يقوم من الحروب التي أنهكته، لكي يتحرر من صراعات الآخرين على أرضه، لكي يتجاوز انقساماته التي أضعفته، لكي يعود دولة سيدة، حرة، عادلة وقوية، تصون كرامة جميع أبنائها دون تمييز. عندما نلفظ كلمة لبنان نريد أن نعبر محيط جغرافي و شعبً حي يسكن هذه الأرض المباركة، لبنان الذي نريده هو لبنان الرسالة، لبنان العيش الواحد في تنوعه، لبنان الحياد الذي يحميه من صراعات المحاور، لبنان الذي لا يكون ساحة نزاعات بل واحة سلام، لبنان الذي تحكمه مؤسساته الشرعية، ويحميه دستوره، ويصونه جيشه، وتسوده سيادة القانون.
إن لبنان مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن يعيش معنى القيامة الحقيقية: أن يخرج من قبر أزماته، أن يدحرج حجر الانقسام عن مستقبله، أن يستعيد رسالته كأرض لقاء وحوار، أن يعود منارة حرية وكرامة في هذا الشرق.
فنحن أبناء القيامة، مدعوون أن نقوم مع المسيح، وأن ننهض من موتنا الروحي، لأن القيامة ليست ذكرى نحتفل بها، بل حياة جديدة نعيشها كل يوم بنعمة المسيح القائم من بين الأموات. المسيح قام... حقا قام..
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلوة بين الرئيس جوزاف عون والبطريرك الراعي في بكركي قبيل المشاركة في قدّاس عيد الفصح
Lebanon 24
خلوة بين الرئيس جوزاف عون والبطريرك الراعي في بكركي قبيل المشاركة في قدّاس عيد الفصح
06/04/2026 06:05:47
06/04/2026 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة عيد الفصح.. البطريرك الراعي: لبنان مدعوّ إلى قيامة تعيد إليه دوره ورسالته
Lebanon 24
في رسالة عيد الفصح.. البطريرك الراعي: لبنان مدعوّ إلى قيامة تعيد إليه دوره ورسالته
06/04/2026 06:05:47
06/04/2026 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس عيد الفصح في بكركي بحضور الرئيس عون والسيدة الأولى
Lebanon 24
قداس عيد الفصح في بكركي بحضور الرئيس عون والسيدة الأولى
06/04/2026 06:05:47
06/04/2026 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الأولى إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الفصح
Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الأولى إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الفصح
06/04/2026 06:05:47
06/04/2026 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
القيامة
الصليب
الظاهر
إيماني
الشرع
الحرم
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
Lebanon 24
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
22:59 | 2026-04-05
05/04/2026 10:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:01 | 2026-04-05
05/04/2026 11:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:02 | 2026-04-05
05/04/2026 11:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:59 | 2026-04-05
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
23:01 | 2026-04-05
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:02 | 2026-04-05
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:04 | 2026-04-05
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
16:30 | 2026-04-05
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
15:04 | 2026-04-05
استشهاد مسؤول عسكري بحزب الله في الغارة على الجناح اليوم
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24